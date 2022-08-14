Az bakımla çok huzur veren bitkiler

Yeşilin rahatlatıcı etkisini evimizde de hissedebilmek için canlı bitkileri salonumuzda, balkonumuzda misafir ediyoruz. Onlara evimizin birer bireyi gibi davranıp sevgi ve şefkatle yaklaşırsak onlar da bize huzur ve sakinlik enerjisini verebilir. Fazla vaktim yok çok bakım istemesin diyorsanız işte size az bakımla çok sevgi verecek bitkiler...

● ORKİDE: Güzelliğin, asilliğin çiçeğidir orkide. Pembe, beyaz çiçekleri her daim sonsuz huzur verir. Şıklığı nedeni ile evlerde de popüler olan saksı çiçeklerindendir. Orkide bakımında en önemli etken ışık ve sulamadır. Direk güneş ışığı almayan, cama yakın yerlere konulması ve haftada 2 defa bir su bardağı ölçüsünde su verilmesi gerekir.

● DRACENA MASSENGENA: Dracena Massengena ev ve iş ortamlarının ideal bitkisidir. Yarı gölge bir ortamda haftada bir saksı açısı değiştirilerek muhafaza edilmelidir. Yapraklarının yeşil ve sağlıklı kalabilmesi için rüzgar akımına karşı koyulmamalıdır. Kış aylarında haftada 1 kere, yaz aylarında ise haftada 2 kere aynı ölçü ile sulanmalıdır. Toprağın nemini kontrol ederek sulama günlerinizi belirleyebilirsiniz.

● DIEFFENBACHIA: İri uzun yapraklı Dieffenbachia da kolay bakımlı ev arkadaşlarımızdan. Güneş ışığını seven ve ışık gören yapraklarını ona doğru uzatan bitkimizi haftada bir çevirmeyi ihmal etmemeliyiz. Rüzgar akımında bırakılmamalı, yaprakları başka nesnelerle çarpışmamalıdır. Yazın hafta 2 kışın ise haftada 1 gün sulanması gerekmektedir.

● GUZMANIA: Guzmania; pembe, kırmızı, turuncu tonlu güzel çiçeği ile evinize güneşi getirecek benzersiz bir saksı çiçeği. Bakımı ise oldukça kolaydır. Yarı gölge veya hafif güneşli ortamları sever. İlkbahardan yaz sonuna kadar oda sıcaklığında bekletilmiş su ile 2 günde bir sulanmalıdır. Kışın ise haftada 2 güne düşürülmelidir. Guzmania bakımı için Torf toprak ile doldurulan saksıda mutlaka sulama payı bırakılmalıdır.

● KRATON: KRATON bitkisi, alternatif ışık kaynaklarından da beslenebilir, bu nedenle direkt olarak güneş ışığı istemez. Evde beslenen çiçekler arasında evinizin karanlık bölgeleri için en ideal salon çiçeği olabilir. Kış aylarında haftada 1 kere, yaz aylarında ise haftada 2 kere aynı ölçü ile sulanmalıdır. Toprağın nemini kontrol ederek sulama günlerinizi belirleyebilirsiniz.

● SPATHIPHYLLUM (BARIŞ ÇİÇEĞİ): Bir zambak türü olan Spathiphyllyum, bakımı kolay fakat biraz da hassas bir bitkidir. Bahar aylarında çiçek açar, yüksek sıcaklığı da soğuğu da sevmez. Toprak tam kurumadan sulama yapılmalıdır çünkü Barış Çiçeği suyu sever. Çiçeklenmesini istediğiniz zaman bitkinizi yılda 2 defa hem güneşsiz hem de susuz bırakmanız gerekmektedir.

● YUCCA: YUCCA her ortama uyum sağlayabilen tropikal salon bitkisidir. Diğer salon bitkileri gibi rüzgarsız, ışık alabilen ancak güneşe direkt maruz kalmayacağı bölgeleri sever. Çürüyen yaprakları makas yardımı ile koparılmalı ve haftada bir bitkinin yönü değiştirilmelidir. Ayrıca farklı bahçe çiçekleri için yazımıza göz atabilirsiniz.

● SCHEFFLERA: Alacalı yeşil yapraklı, yaprakları el parmakları biçiminde, evde beslenen çiçekler arasında yer alan bir süs bitkisidir. Evlerinizin direkt güneş ışığı almayan hatta karanlık olan bölgelerinde dahi yetiştirebileceğiniz, yılda bir defa yapılacak vitamin ve mineral desteği ile uzun yıllar size arkadaşlık edecek bir bitki yetiştirebilirsiniz. Ayrıca Schefflera Bitkisi bakımı ve çoğaltılması hakkında daha detaylı bilgi için Schefflera Bitkisi Bakımı sayfamıza göz atabilirsiniz.