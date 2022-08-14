MyWay Wins Blue’dan şehir merkezinde yazlık keyfi

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, şehir merkezinde kaliteli bir yaşam ve yazlık konforunu bir arada sunan projede son olarak yalı dublex, winter garden ve teraslı 1+1 tiplerindeki konutların da satışa sunulduğunu belirtti. Kalı, kiralık konutların da ilgi gördüğünü vurgulayarak yatırımcı müşteriler için karlı bir dönüş sağladıklarını söyledi. İzmir'in kuzey aksının giderek değerlendiğini ve Gözde Grubu olarak bölgede yeni projeleri yatırımcılara buluşturacaklarını kaydeden Op. Dr. Kalı, Menemen ve Harmandalı projelerinin yanı sıra Gaziemirde'de karlı yatırım fırsatları sunacaklarını sözlerine ekledi.

BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

MyWay Wins Blue'nun sıkışık kent hayatına bir alternatif olduğunu ifade eden Op. Dr. Kenan Kalı, projenin otobana yakın konumuyla ulaşım avantajı sunduğunu söyledi. Kalı, "Bölge lokasyon olarak İzmir'in en hızlı değerlenen noktaları arasında. Mavişehir bölgesinde yeni arsa üretilemiyor. Kent, kuzey yönüne doğru büyüyor. Projemiz hem yatırımcılar, hem de o bölgede çalışanlar tarafından oturmak için tercih ediliyor. MyWay Wins Blue projemizin kendisine ait 5 bin metrekarelik de yapay denizi bulunuyor. Yaşamın başladığı bir proje olan MyWay Wins Blue'da toplam 727 daire bulunuyor. Projemiz, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Çiğli Hava Üssü, askeri bölgeler ve en önemlisi metro güzergahında bulunması nedeniyle yoğun talep görüyor" diye konuştu.

SOSYAL DONATI CENNETİ

MyWay Wins Blue, proje içinde bulunan basketbol, squash, parti odası, fitness alanı, kafeterya, çocuklar için özel hobi evleri ve en önemlisi özel yapay denizi gibi sosyal aktivite alanlarıyla konsept bir proje olma özelliği taşıyor. Şehrin merkezinde yazlık konforu sunan proje sayesinde site sakinleri, hafta sonları tatil merkezlerine gitmeye ihtiyaç duymuyor.