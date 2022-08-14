Nazife Selçuk yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nün karşısında hizmet veren La Liva Beauty Studio'nun Kurucusu Nazife Selçuk, yeni yaşını sevenleriyle birlikte kutladı. Mavişehir Angelinn'de düzenlenen doğum günü partisinde Nazife Selçuk'a yakın dostları ve çalışma arkadaşları da eşlik etti.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce hizmete giren ve kadınların güzelliğine güzellik katan La Liva Beauty Studio'nun kısa süre içerisinde önemli bir noktaya ulaştığını dile getiren Nazife Selçuk, "Bugünlere gelmemde ve elde ettiğim başarılarda sizlerin de payı çok büyük. İzmirli bir kadın girişimci olarak, yeni yatırımlarla daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Emekleriniz ve başarılarınız için hepinize tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Nazife Selçuk ve dostları alkışlarla doğum günü pastasını kesti; canlı müzik ve renkli dans şovlarıyla birlikte gecenin geç saatlerine kadar eğlenceli anlar yaşadı.