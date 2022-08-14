Urartu mirası yalnız kalacak

Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde, son 17 yılı gönüllü olmak üzere 60 yıldır bekçilik yapan Mehmet Kuşman (82) Kasım ayında bekçiliği bırakacağını söyledi. Urartu dilini kitabelere bakarak kendi başına öğrenen ve dünyada Urartuca'yı bilen 12 kişiden biri olan Kuşman "82 yıldır dünyaya çalışıyorum, biraz da ahiretimiz için çalışalım" diyor. Mehmet Kuşman Urartulara ait Çavuştepe Kalesi'nde 43 yıl kadrolu bekçilik yaptıktan sonra 2005 yılında emekli oldu. Son 17 yıldır da gönüllü olarak kalede bekçilik yapan 11 çocuk babası Kuşman, bölgeye giden yerli ve yabancı turistlere Urartu alfabesini anlatıyor. Dünyada Urartucayı bilen ender kişilerden olan Kuşman, taşların üzerine Urartuca yazdığı tablet ve kolyeleri satarak geçimini sağlıyor.

URARTUCA BİLEN 12 KİŞİDEN BİRİ

Urartucayı öğrenmek için büyük çaba gösterdiğini belirten Kuşman, "Önce buradaki kazılarda levhaların üzerindeki yazıların ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım. Daha sonra Van Kalesi'ndeki kitabeleri bir deftere yazdım. Ardından da İran ve Suriye'ye giderek Urartuca yazılan kitabeleri tek tek not aldım. Onlara çalıştım. Sonrasında da alfabeyi oluşturdum. Daha sonra da dili öğrenip kelimeler kurmaya başladım. O dönemde 650 kelime öğrendim. Şu anda dünyada Urartucayı bilen 12 kişiden biriyim. Şimdi taş levhalar üzerine Urartuca yazıp, süs eşyası olarak satıyorum. 2005'te emekli oldum.

Emekliye ayrıldıktan sonra da burada gönüllü olarak kalmaya devam ettim. 17 yıldır gönüllü bekçilik yapıyorum" dedi. Askerliğini bitirdikten sonra bekçiliğe başladığını söyleyen Kuşman, "O dönemde daha önce hiç görmediğim insanları gördüm, tanıdım. Kim olduklarını soruşturunca bana arkeolog olduğunu söylediler. Bir süre sonra tanıştığım hoca, bana kale bekçisi olacağımı söyledi. Valilikten onay alındıktan sonra bekçiliğe başladım. Emekli olduktan sonra da Müzeler Genel Müdürü Van'a gidiyor. Buradaki müdüre, 'Bir bekçimiz vardı, nerede?' diye soruyor. O da emekli olduğumu söylemiş. Sonra geri gelmemi istemiş. Ben de geldim, bu kez gönüllü olarak başladım" diye konuştu.

KASIM'DA TAMAMEN BIRAKIYOR

Artık yaşlandığını belirten Kuşman, "60 yıldır bekçilik yapıyorum. Şu an 82 yaşındayım. Önümüzdeki kasım ayında bu işi tamamen bırakıyorum. 82 yıldır dünyaya çalışıyorum, biraz da ahiretimiz için çalışalım. Bu dili bir oğluma öğrettim. O da Van'da SGK'da şef. 60 yıl bekçilik yapmak benim için iyi bir şeydi. 25 yaşında olsaydım, başka bir işten teklif dahi gelseydi yine bekçilik yapardım. Burada çok güzel günlerim oldu" ifadesini kullandı.

2 BİN 500 YILLIK KALE

GÜRPINAR ilçesine 10 kilometre mesafedeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi, milattan önce 764- 734 tarihleri arasında 2. Sarduri tarafından yaptırıldı. Tarihi kale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Arif Erzen tarafından 1961-1986 yılları arasında yürütülen kazılar sonucunda ortaya çıkarıldı.