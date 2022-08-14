Vücudunuzu sonbahara hazırlayın

Mevsimsel döngüleri doyasıya yaşadığımız bir coğrafyanın parçası olduğumuz için aslında ne kadar da şanslıyız. Malum Ağustos ayındayız. Sanki yaz hiç bitmeyecekmiş gibi hissetsek de çoğu evi tatlı bir kış telaşı sardı bile. Tarhanalar yoğruldu, makarnalar kesilmeye başlandı. Kışlık, biberler, patlıcanlar, bamyalar sırsa sıra iplere dizilerek balkonlarda kurutulmaya bırakıldı. Uzun yaz günleri takvim yapraklarında her geçen gün biraz daha kısalmaya başladı. Evet, yavaş yavaş yaz mevsiminin sonuna doğru ilerlediğimiz bu günler de metabolizmamız sonbahara ne kadar hazır? Beslenme ve Diyet Uzmanı Simay Balbakan yazın hızlı temposuna ayak uyduran vücudumuzu sağlıklı şekilde sonbahara hazırlamanın püf noktalarını Yeni Asır'a anlattı.

KUSURSUZ BİR SAAT

Metabolizmamızın biz fark edemesek bile biyolojik saati vardır. Mevsim geçişlerinde yaşadığımız süreçlerin hepsi bunun birer parçası. Yazın kendini sıcak havalara hazırlayan metabolizmamız havaların soğumasıyla birlikte tekrar bir değişime başlayacak. Bu süreçte soğuğa karşı kendini korumaya alan vücudumuz yavaş yavaş yağ depolamaya başlayabilir, bu da size tartıda birkaç kilo olarak görünebilir. Bunun yanında terlemenin de azalmasıyla birlikte vücudumuzdaki ödem miktarı artabilir. Tüm bunların önüne geçmek mümkün. Şimdi sizlere vereceğimiz öneriyle vücudumuzla birlikte biz de kendimizi sonbahara hazırlayalım ve çok güzel bir başlangıç yapalım.

TEMBELLİĞİ BIRAKIN

Serinleyen havalar dışarda spor yapmak için ideal bir fırsat olacak. Bu mevsimde özellikle bol bol hareket edin, spor yapın. Kondisyonunuzu ve ciğerlerinizdeki nefes kapasitenizi arttırın. Sporu hem bu bazen bir akşamüstü yürüyüşü olabilir bazen bir parkta egzersiz olabilir. Unutmayın ki dengeli beslenmeye eşlik edecek en güzel şey hareket ve spordur. Hem istediğiniz vücuda ulaşın hem de sonbaharla artmaya başlayan hastalıklara karşı direncinizi arttırın.

ÖDEM ATMANIN YOLU

Su içmek için susamayı beklemeyin. Yazın terlemeyle birlikte daha fazla su attığımız için su içiyoruz fakat havalar soğudukça ne yazık ki bu alışkanlığımızı bırakıyoruz. Oysa ki vücudumuzda artan ödemi atmanın en iyi yolu bol su içmek. Çay, kahve ve meyve suyu içmek sanıldığının aksine su ihtiyacınızı karşılamaz hatta idrar atımını arttırarak su ihtiyacınızı arttırmış olur. Eğer bol kahve ve çay tüketiminiz varsa daha çok su içmeye özen göstermelisiniz. Yanınızda her zaman su bulundurmaya çalışın. Sık sık su içerek metabolizmanızdaki değişimi kendi gözlerinizle fark edebilirsiniz.

DUYGUSAL AÇLIK

Vücudunuzu dinleyin gerçekten aç mısınız yoksa bu bir duygusal açlık mı? Yapılan çalışmalara göre çoğu zaman aç hissetmemizin kaynağı duygusal açlık. Peki nedir bu duygusal açlık; fiziksel olarak aç olmasak bile duygu durumlarımızın etkisiyle duyulan bir şeyler yeme isteğidir. Sıkkın, üzgün, sinirli hissetmek duygusal açlığın en büyük kaynağıdır. Sonbahar mevsimi ise güneşli havaların azalmasıyla artan melankoli ile birlikte duygusal açlığın en yüksek olduğu mevsimlerdendir. Bu yüzden acıktığımızda her zamankinden daha fazla dikkatli olmamız lazım. Mesela artan karbonhidratlı ve şekerli besin yeme ihtiyacı açlığınızın duygusal olduğu ile ilgili bir sinyal olabilir. Vücudunuzu dinleyin açlığınızı çözün.

MEVSİMİNDE TÜKETİN

Besinleri mevsiminde ve tazemeyve ve sebze tüketmek her zaman çok daha sağlıklıdır. Sonbahardan yararların ve tabaklarınızı renklendirin. Sonbahar meyveleri arasında; incir, mürdüm eriği, nar, mandalina, böğürtlen, kızılcık, elma, muşmula, kivi, greyfurt, üzüm gibi hastalıklara karşı dadirenç gösteren fitokimyasallardan zengin özelliklere sahip meyveler bulunur. Sebzelerden ise; pırasa, brokoli, kırmızı turp, balkabağı, maydanoz, tere, domates, börülce, pancar, kabak, acur, fesleğen karnabahar, kereviz ıspanak gibi bol vitaminli sebzeler yetişir. İsterseniz birkaç basit tarifle öğünlerimizde bu besinlere yer verelim. Daha detaylı bilgiye @dytsimaybalbakan adresinden ulaşabilirsiniz.

YATMADAN 4 SAAT ÖNCE BIR SEY YEMEYIN

BİLİYORSUNUZ ki sonbaharla birlikte gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başladı. Gün süresi artık daha kısa bu sebeple öğünlerimiz yavaş yavaş akşama kaymaya başladı. Bu da bizim yatmadan önce daha çok besin tüketmemize neden olabilir. Yatmadan üç dört saat önce son öğününüzü tüketmeye dikkat edin. Yatmadan önce tüketilen besinler sindirimin yavaşlamasıyla birlikte rahatsız edici şişkinliklere ve yediklerinizin yağ olarak depolanmasına neden olabilir.

KIRMIZI DETOKS SUYU

1 adet kırmızı pancar 12 nar 1 adet havuç 2 çay kaşığı zencefil rendesi ya da tozu 1 çay bardağı maden suyu ve ya içme suyu Tüm ürünleri blenderize ederek karıştırın.

YEŞİL DETOKS SUYU

12 yeşil elma 1 adet salatalık Birkaç dal maydonoz 2 avuç ıspanak 2 çay kaşığı zencefil rendesi ya da tozu 1 çay bardağı maden suyu ya da içme suyu Tüm ürünleri blenderize ederek karıştırın.