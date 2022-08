Alaçatı’da bütün ‘İLKİN’leri yaşamaktan keyif alıyorum

Ekranların başarılı oyuncularından İlkin Tüfekçi, kendisini artık yarı Alaçatılı olarak tanımlıyor. Son 10 senedir yaz aylarında Alaçatı'nın havasını soluyup eğlence hayatına ortak olan Tüfekçi, 2 yıl önce burada yaşamaya karar vererek geniş bir ev kiraladı. Hayatının büyük bir bölümünü yazkış Alaçatı'da geçiren güzel oyuncu, burada sadece tatil ve eğlence dolu günleri değil aynı zamanda tarla ve hayvanlardan oluşan farklı bir yaşamı da sürdürüyor.

■ İlkin kaç senedir geliyorsun Çeşme'ye?

10 yıldır her yaz 2-3 aylığına mutlaka geliyordum.

■ Seni Alaçatı'da yaşamaya yönlendiren ne oldu?

Alaçatı'nın öyle bir dinamiği var ki, hareketli gece hayatına sahip bir nokta olduğu kadar çok güzel dokusunun bulunduğu, sakinliği yakalayabileceğin bir merkez aynı zamanda. Burada haftanın 7 akşamı eğlence mekanlarına gittiğim de 7 gün bahçemde oturup kitap okuduğum da oluyor. İstediğim şeyleri özgürce sağlıyorum. Alaçatı'nın farklı bir büyüsü var. Güçlü bir bağ kurduğumu hissediyorum.

O yüzden 2 sene önce kiralık ev tuttum.

İyi ki de yaptım.

■ Aslen nereliydin?

İstanbulluyum.

■ Buraya gelmeye ne zaman karar verdin?

İlk kovid salgınıyla birlikte kısıtlamaların uygulandığı dönemde hem dizi setleri hem de tiyatrolar kapanınca, ev yaşantısı için Alaçatı'da olmayı tercih ettim. Zaten yazları buradaydım, sonbahar ve kış aylarında da yaşamaya karar verdim. Kendimi yarı Alaçatılı hissediyorum ve öyle yaşıyorum.

Çok mutluyum burada.

■ İşlerin gereği kış döneminde İstanbul'da olman gerekmiyor mu?

Dizi veya tiyatro oyunlarım olduğu zaman gidiyorum. İşim biter bitmez hop geri dönüyorum.

Hiç de yorucu olmuyor.

■ Ailen de burada mı?

Evet onlar da geliyor aralarda. Aileme çok düşkünüm. Alaçatı onlar için de çok konforlu bir yer.

■ Alaçatı'da tatil ve gece hayatı dışında ilgilendiğin başka şeyler de var mı?

Benim burada hem sokak köpekleriyle hem de çiftlik hayvanlarıyla vakit geçirmekten zevk aldığım bir yaşamım var. İnek, dana, kuzu, keçi, tavuk, bunların hepsi burada mevcut.

Yaklaşık 30 sokak köpeğine bakıyorum.

Evime yakın bir alanda komşularımın tarlası var. Ben de ekip biçiyorum.

Her sabah domates, biber ve salatalığımı tarladan koparıp sofraya koyuyorum.

■ Zor olmuyor mu senin için?

Aslında çok mutluyum. Beni tanıyan arkadaşlarım, Alaçatı'nın bana çok iyi geldiğini söylüyor. Burada kimi zaman bir köy kızı gibi yaşıyorum. Toprakları ellerimle düzenleyip tohum ekiyorum. Yeri geliyor evimin bahçe kapısını boyuyorum, tamir işleriyle uğraşıyorum.

Bunları zevkle yapıyorum. Çıt kırıldım biri değilimdir. Gündüzleri başka, akşamları ise dansa ve konsere giden bambaşka bir İlkin görebilirsin. Traktöre binip tarlada gezdiğim günün gecesine şıkır şıkır giyinip Alaçatı mekanlarına gidiyorum. Bütün İlkinler'i yaşamaktan keyif alıyorum.

■ Evin içini kendin mi düzenledin?

Bütün eşyalarımı kendi zevkime göre seçip yerleştirdim. Bahçedeki muz ağaçlarını bile ben büyüttüm.

■ Mutfakta nasılsın peki?

Tarlada varım ama mutfakta yokum.

Daha çok işin yeme kısmında oluyorum.

Kendimi geliştirsem olur ama sanki onun daha vakti gelmedi benim için.

■ Kış döneminde mesai nasıl geçti?

Kışın 2 tane sinema filminde oynadım, 2 tane de tiyatroda görev aldım. O zamanlar bile boş vakit bulduğumda kimi zaman enerjimi atmaya kimi zaman da enerjimi toplamaya geliyordum. Alaçatı'yla flörtüm büyük.

■ Flört demişken bu yoğunluk arasında aşk hayatın nasıl gidiyor peki?

Aslında özel hayatımdan bahsetmeyi pek sevmiyorum. Yeni bir ilişkiye başladım.

Daha çok yeni.

■ Kim olduğunu merak ettim.

O şimdilik bende kalsın. Mutluyum, keyfim yerinde.

■ Pek ortalarda görünmüyorsunuz.

İkimiz de gözlerden uzak olmayı seviyoruz. Zeki biri. Beni etkileyen de zekası oldu.

Güzel bir ilişki insanıyımdır.

■ Burcun neydi?

Yengeç. 5 Temmuz doğumluyum. Zorumdur aslında. Arkadaşlıkta da ilişkide de seçiciyimdir ama benimsediğim kişilere de çok sıcak kanlıyımdır.

İlişkiye başlayana kadar zorlayıcı olurum ama sonrasında değilimdir. Babam İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumundan dolayı sıkıntılar yaşadığım için kimsenin beni zorlamasına izin vermem.

"EN ZORLU SINAVIM BABAMIN HASTALIGIYDI"

■ Babanın rahatsızlığında neler yaşadın? BABAMIN hastalığı 8-9 yılı kapsayan bir durum olduğundan epey sıkıntılı geçti. O yıllarda zorlu bir sınav verdim, çoğu zaman da tek başımaydım. Büyüdüm ve çok güçlendim. Hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu görünce sevgi, aşk, mutluluk, dostluk, dürüstlük ve huzur gibi kavramların da ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Bunlara çomak sokmanın ne gereği var. O yüzden hayatımda kimseyi zorlamam beni zorlamasına da izin vermem. Her şey kolaylıkla aksın, çünkü bu mümkün.

"MAMALARI BAGAJA KOYUP BASIYORUM GAZA"

■ Ulaşım aracı olarak atv kullanıyorsun. Görünüşte sakin bir insan gibisin.

BEN sağ gösterip sol vuran bir ruhum aslında. Sürprizlerle doluyumdur. O yüzden her an şaşırtabilirim. ■ İstanbul'da da kullanıyor muydun? ÇOK yoğun olmamakla birlikte orada da atv'ye biniyordum. Ama Alaçatı'da arabayı hiç kullanmıyorum. Elim, ayağım, her şeyim atv. Arabaya bindiğim zamanlar benim içime fenalık geliyor. Atv püfür püfür. Bazen çok sıcaklarda binip bir iki tur atıyorum. Doğal klima gibi. Sokak köpeklerinin yaşadığı, arabayla gidilemeyecek toprak yollara girebilmek için iyi oluyor. Mamaları bagaja koyup basıyorum gaza. ■ Genelde Çeşme'de atv kullanan kadın pek yok. Senin için ayrıcalık oluyordur herhalde? BEN de pek görmüyorum. Bazen gece dışarı çıkarken mini etek ve topuklularla biniyorum atvye. Yolda giderken bir bakan bir daha bakıyor.

RUHUMA DA BEDENİME DE ZİHNİME DE İYİ BAKAN BİRİYİM

- Yemeyi seven biri için gayet fitsin.

SPORUMU eksik etmiyorum. Her sabah uyandığımda mutlaka 1.5 litre suyumu içiyorum. Sonra Alaçatı'da 10 bin adımı tamamlayacağım bir yürüyüş yapıyorum. Gün içinde yüzüyorum. Ruhuma da bedenime de zihnime de iyi bakan biriyim. Herkese de tavsiye ederim. Bu üçlü çok önemli. Ruhun başka yerde, bedenin zihni başka yerde olmaz. Bu dağınıklık insanı çok yorar. Hepsinin uyum içinde bir arada olması gerek ama zorlayarak değil, kendiliğinden, güzellikle olmalı.

ERCAN AKGÜN