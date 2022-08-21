Erkunt, AR-GE ve teknoloji odaklı yatırımlarla büyüyor

2004 yılından beri yerli üretim traktörlerle sektörde kendine önemli bir yer edinen Erkunt Traktör, AR-GE odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla ürettiği traktörleriyle yurt içi ve yurt dışında büyümeyi sürdürüyor.

Çiftçilerinden aldıkları geri bildirimlerin çok önemli olduğunu belirten Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, AR-GE merkeziyle 18 yıldır her yeni projelerini kullanıcıların istek ve talepleriyle harmanlayarak geliştirdiklerini söyledi. Saylan, "İnanıyorum ki; Erkunt, gelecek 10 yıl boyunca en büyük yatırımını AR-GE'ye yapacak ve hep Türkiye'de AR-GE'ye en çok kaynak ayıran şirketten biri olmaya devam edecektir" dedi.

YENİ PAZARLARA AÇILIYOR

KENDİ tasarımlarıyla üretim yapan Türkiye'nin ilk traktör üreticisi olduklarını söyleyen Tolga Saylan, "AR-GE çalışmalarımız yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem geliştirme fırsatı sunmakla kalmıyor, yeni pazarların kapısını da aralıyor" dedi.

KENDİ MOTORUNU ÜRETİYOR

TOLGA Saylan şunları söyledi: "Türkiye'de ilk kez uyguladığımız CRD teknolojisini hatırlatmak isterim. Yeni markamız eCapra Engine, kendi motorumuzu ve bu motorla kendi traktörlerimizi üretmek adına başlattığımız en önemli yatırımlarımızdan biridir. Hassas tarım uygulamalarına yönelik AR-GE çalışmalarımıza da başladık ancak uzun araştırma, geliştirme ve test süreçleri gerektiriyor."