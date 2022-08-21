Forum Göztepe İzmir’in çehresini değiştirecek

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi unvanını taşıyacak Forum Göztepe'yi yaşama geçiren Turkmall'un Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

BAŞKANA ZİYARET

Turkmall Başkan Yardımcısı Altunhan, "Sayın Başkan Selvitopu, görüşmemizde Turkmall'un Forum Göztepe'de uyguladığı model sayesinde projede küçük arsa payı sahipleri de daire sahibi olabilecekleri için memnuniyet duyduğunu dile getirdi" dedi.

Hukuk Müşaviri Mürsel Ünlü ve Konak Eski Belediye Başkanı Ahmet Sarışın'ın da katıldığı görüşmenin samimi bir havada geçtiğini belirten Altunhan, şunları söyledi: "Başkan Selvitopu'nu projemizin başlangıcından itibaren düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de kendisiyle projenin gidişatı hakkındaki detayları paylaşacağız. Forum Göztepe için bir yıldır süren uzlaşma görüşmeleri de sonuçlandı ve üçte iki çoğunluk sağlandı. Proje şu anda Bakanlığımızın onayına sunuldu. İnşallah, kısa bir süre içinde plan onayı alıp, kentimizin çehresini değiştirecek bu önemli projede tüm İzmirliler'in katılımıyla temeli de hep beraber atacağız"

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM

ESENTEPE mahallesinde toplam 5,5 hektarlık alanda, 2,5 milyar lirayı aşan bütçesiyle dikkat çeken Forum Göztepe, meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacak. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kurulacak projede bin 450 konut olacak. Forum Göztepe, çevre yoluna, metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunacak.