SF Trade, Mükemmel İşyeri sertifikasıyla taçlandı

GAZİEMİR Ege Serbest Bölgesi'nde deri ve tekstil ürünleri alanında hizmet sunan SF Trade, bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Great Place to Work (Mükemmel İşyeri) sertifikasını almaya hak kazandı. Yıllardır, beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanların memnuniyetini üst düzeyde tutmak için çalıştıklarını söyleyen Genel Müdür Aylin Gözay, Great Place to Work (Mükemmel İşyeri) sertifikasıyla bu çabalarının daha da perçinlendiğini belirtti.

HUZURLU VE MUTLU ORTAM

SÜREÇ hakkında bilgi veren Aylin Gözay, "Great Place to Work tarafından çalışan deneyimi esas alınarak yapılan anket ve değerlendirme sonucunda bu sertifikayı alarak büyük bir mutluluk yaşadık. Mükemmel İşyeri sertifikası aslında son yıllarda gündemimizdeydi. Zaten bizim temel değerlerimizin en başında 'önce insan' yer almaktadır. Ayrıca misyonumuzda da belirttiğimiz gibi 'paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak' bizim temel amacımız. Paydaşlardan SF'nin tüm çalışanlarıyla, yönetimiyle, tedarikçisiyle, müşterisiyle aynı seviyede mutlu olmasını kastediyoruz. Çünkü hepimiz hayatımızın çoğunu burada bu iş yerinde geçiriyoruz. Onun için herkesin huzurlu ve mutlu olarak çalışması bizler için çok değerli" diye konuştu.

EŞİT VE ADİL BİR YÖNETİM

GREAT Place to Work (Mükemmel İşyeri) sertifikası'nın çalışan aidiyetinin yanı sıra, tedarikçilerle olan iletişimi de iyi yönde etkileyeceğini vurgulayan Gözay, "Çalışanlarımızın hakkaniyet, saygı, ihtiyaçlarının belirlenmesi, güven duygusu ve firmamızın onların yanlarında olduğunu bilmeleri çok önemli. Eşit, adil bir yönetim anlayışıyla ekip ruhunu gerçek anlamda hayata geçirilmesi ve şirkete güven duyulması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.