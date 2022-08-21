Tarihe adını yazdıran ressam kadınlar

Kadınların herhangi bir konuda eğitim almasının mucize olduğu dönemlere bakıp "Hiç kadın bilim insanı, ressam ya da müzisyen yok" demek büyük bir hata... Nazım Hikmet'in annesi Celile Hikmet, Sultan 2. Abdülhamit'e eser veren Mihri Müşvik, renkleriyle tüm dünyayı etkileyen Frida Kahlo bunlardan sadece birkaçı...

ATATÜRK'Ü RESMEDEN MİHRİ MÜSFİK

1886, İstanbul doğumludur. Kadıköy'de Rasim Paşa Konağı'nda dünyaya gelen Mihri Müşfik Hanım, özel ders alarak batılı yaşam tarzı içinde büyümüştür. Aynı zamanda edebiyat,musiki ve resim dersleri almıştır. Ancak daha çok resme yönelmiştir. Mihri Müşfik Hanım, yaptığı bir resmi Sultan 2. Abdülhamit'e vermiştir. Bu sayede ressam Zanoro'nun öğrencisi olmuş ve resim dersleri almıştır. Türkiye'de 'çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam' unvanını almıştır. Çok sayıda portresiyle ünlenen Mihri Hanım, Atatürk'ün de portresini yapmıştır. 1954 yılında ABD'de vefat etmiştir.

ILK KADIN İLLÜSTRATÖR SABİHA RÜSTÜ BOZCALI

1904'de, İstanbul'da doğmuştur. 5 yaşında resme başlamıştır. İlk eğitimini, ressam ve müze müdürü olan Ali Sami Bayar'dan almıştır. 15 yaşından itibaren dönemin tanınmış ressamlarının atölyelerinde çalışmıştır. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde (Sanayi-i Nefise Mektebi) resim eğitimi görmüştür.

Endüstri üretimini konu edinen ilk kadın ressamımızdır. Ve Türkiye'nin ilk kadın illüstratörüdür. 1998'de İstanbul'da vefat etmiştir.

MÜCADELECİ RUH ARTEMİSİA GENTİLESCHİ

1593'de, Roma'da doğmuştur. Kadın olduğu için sanat okullarında eğitim alamamıştır. İlk eğitimini Barok ressam olan babası Orozio tarafından almıştr. Çizdiği resimlerle dönemin ahlak anlayışına uymadığı için eleştirilmiştir. Eleştirilse de, bu durumla sürekli mücadele etmiştir. Yirmili yaşlarda yaşadığı trajik olaylar nedeniyle resimlerinde yaşadığı acılara yer vermiştir. Artemisia, resimlerinde mitolojik ve dinsel konularda figürlerini nü olarak resmetmiştir. 34 tablosu bulunmaktadır. 1653'de, İtalya'da vefat etmiştir.

OTOPORTRE KRALİÇESİ FRİDA KAHLO

1907'de, Meksika'da doğmuştur. Altı yaşında geçirdiği çocuk felcinden dolayı bir bacağı engelli kalmıştır. 18 yaşında geçirdiği bir trafik kazası, bütün hayatını değiştirmiştir. Sıkıntı ve acıdan dolayı kendini resme vermiştir. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak oto-portreler yapmıştır. Kendi gibi ressam olan Diego Rivera ile evlenmiştir. Ancak evliliği uzun sürmemiştir. Frida Kahlo'nun 143 resmi vardır ve 55 tanesi otoportredir. 1954'de vefat etmiştir.

ILK KADIN RESİM ÖGRETMENİ MÜFİDE KADRİ

18 89'da, İstanbul'da doğmuştur. Çok küçük yaştayken, babasının vefatı üzerine, o zaman epeyce zengin olan Kadri Bey, Müfide Kadri'yi evlat edinir. Eve gelen özel hocalardan ders almıştır. Edebiyat, piyano, ud dersleri de gören Müfide Kadri'nin sadece resim üzerine değil, güzel sanatların tümüne karşı yeteneği keşfedilmiştir. Osman Hamdi Bey'den özel ders almıştır. Ve Hamdi Bey'in tavsiyesi üzerine Münih'e gönderilmiştir. Bir sergiye katılan Müfide Hanım'ın eserleri orada çok ilgi görmüş ve ressama, altın madalya kazandırmıştır. Daha çok portre, figür ve manzara resimleri yapmıştır. 'İlk kadın resim öğretmeni' olan Müfide Hanım, İstanbul'da birçok okulda resim ve müzik öğretmenliği yapmıştır. Genç yaşta yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 1912'de İstanbul'da vefat etmiştir.

SANATIN SOYLUSU NAZLI ECEVİT

4 Ocak 1900'de, İstanbul'da doğmuştur. Soylu bir aileye mensup olan Nazlı Ecevit, Bülent Ecevit'in annesidir. 1915'de Darül Muallimat'ı (Kız Öğretmen Okulu) bitirmiştir.

Kastamonu, Bolu ve İzmit'te öğretmenlik yapmıştır. İstanbul'a dönünce Mihri Müşfik ile tanışmış ve Sanayi-i Nefise Mektebi'ne kayıt olmuştur. Daha çok nü çalışmalar yapan Ecevit peyzaj, portre ve ölü doğa türlerine yoğunlaşmıştır. 14 Ağustos 1985'de, Ankara'da vefat etmiştir.

PORTRELERİYLE ÜNLÜ CELİLE HİKMET

1880, Selanik doğumlu Celile Hikmet, Nazım Hikmet'in annesidir. Ailesinin saraya yakınlığı sayesinde saray ressamı Fausto Zonaro'dan resim eğitimi almıştır. Bu sayede küçük yaşta resim hayatına başlamıştır. Nü kadın temasına yoğun olarak yer vermiş ilk kadın ressamdır. Genel olarak natürmort çalışmaları olan Celile Hanım tam anlamıyla bir portre sanatçısıdır. Resimleri kadar güzelliği ile de ön plandadır. Yahya Kemal'in aşkı ile dillere destan olmuştur. 1956'da Ankara'da vefat etmiştir.

ILK GRAVÜR SANATÇISI ALİYE BERGER

24 Aralık 1903'de, Büyükada'da doğmuştur. Fransız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Resmin yanında piyano dersleri de almıştır. Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır. Desen ve yağlı boya resimleri yaptıysa da, çoğunlukla oyma baskı tekniğinde yapıtlar vermiştir. 9 Ağustos 1974'de, İstanbul'da vefat etmiştir.

SANAT OKULU DİPLOMALI BELKIS MUSTAFA

1896'da, İstanbul'da doğmuştur. Ailesinin sanata karşı ilgisi, Belkıs Mustafa'nın sanatçı kimliğine etki etmiştir. 1917'de okuduğu, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nden (Kadınlara özel sanat okulu) diploma alan ilk Türk kadındır. Mezun olduğu yıl, Almanya'ya eğitim için gönderilmiştir. İlerleyen dönemlerinde birçok ülkeye giderek Avrupa sanatını yakından incelemiştir. Daha çok nü, İstanbul manzaraları ve figüratif çalışmalar yapmıştır. 1925'de erken yaşta vefat etmiştir