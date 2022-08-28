Modanın ‘Sıcak Yaz’ı

ÜNLÜ tasarımcı Tuba Ergin, 'Sıcak Yaz' koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sergiledi. North Piers Avlu Alaçatı'da düzenlenen etkinlik, Tuba Ergin'in yakın arkadaşlarının yanı sıra modaya meraklı İzmirliler tarafından da yoğun ilgi gördü. Ssıra dışı, güçlü, çevreye duyarlı ve rafine kadınlar için tasarlayan Ergin, rengarenk kumaşlar ve dikkat çeken desenlerden oluşan yaz koleksiyonunu, gerçekleştirdiği trunk show ile konukların beğenisine sundu. Duman Fashion Event'e bağlı 8 mankenin görev aldığı organizasyonda, 16 kostüm sunuldu. Sürdürülebilirliğin ön planda olduğu defilede el örgüsü krose kimonolar, şile bezi keten, cupro ve organik koton gibi doğal elyaflardan, el tezgahı dokumalarıyla hazırlanmış rengarenk plaj elbiseleri misafirlerden tam not aldı.

■ ERCAN AKGÜN