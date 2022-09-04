Mutluluğu iki teker üstünde arıyor

İZMİRLİ Ferdi Gül bisikletiyle çıktığı yolda bin 600 kilometre yol yaparak 20 günün ardından Rize'ye ulaştı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen 25 yaşındaki Gül, İzmir'deki işini bırakarak bisikleti ile Türkiye'yi gezmeye başladı. 30 Haziran tarihinde İzmir'den yola çıkan Gül, bin 600 kilometre boyunca pedal çevirerek 20 günde Rize'ye ulaştı. Aynı zamanda dağcılıkla uğraşan genç Verçenik Yaylası ve Kaçkar dağlarına tırmandı.

YAŞADIKLARINI YAZIYOR

HAVA koşulları nedeniyle zorlandığını ifade eden Gül, "Çok sıcak olması dışında Samsun'dan sonra tünellerde emniyet şeridi beni biraz zorladı çünkü arabalar yanımdan çok yakın geçiyorlardı. Bir tünelde kaldırımdan ilerliyordum. Dengem bozuldu duvara 4 kere vurarak dengemi sağladım. Yoksa yola düşecektim. Öyle bir tehlike geçirdim. Beni zorlayan sadece hava koşulları ve tünellerdi. Bisikletimle pedallayıp mutluluğu aramaya çalışıyorum. Bu 20 günlük sürede neler yaptığımı blog haline getirdim. Eve gidince yazdığım yazıyı bilgisayara geçeceğim. Yazmayı seviyorum çünkü yaşadıklarım ilerde unutulabilir. Ben de unutabilirim. Yaşadığım her anı kaydediyorum. Bu yolculuğa çıkmadan önce cebimde paradan çok hayallerim vardı. Hayallerimi bir bir gerçekleştiriyorum. Tabi bir sponsorum olsa benim için de iyi olacak." ifadelerini kullandı.