Oyun kahramanları televizyona çıktı

THE WITCHER: NİGHTMARE OF THE WOLF

Büyük ihtimalle The Witcher'ın dizi uyarlamasını izlemeyen kalmamıştır ama gözden kaçma olasılığı yüksek olan bir The Witcher çizgi-filmi söz konusu ve bu yapım kesinlikle izlenmeyi hak ediyor; serinin ünlü ismi Geralt'ın yerine Vesemir'in hikayesine yoğunlaşan çizgi film her anlamda çok kaliteli ve çok sürükleyici.

RESIDENT EVIL

Geçtiğimiz aylarda yayına giren Resident Evil'ın TV dizisi çıkartması, her ne kadar olumsuz eleştiriler almış olsa da kendini izletmeyi başaran ve aksiyonla gerilimi ustalıkla harmanlayan bir seri. Dizide; T-Virüsü'nün dünyada sadece 15 milyon insanın insan olarak kalmasına neden olduğu bir dönemde, Jade adındaki bir kadının hayatta kalma mücadelesi konu ediliyor. Ayrıca yapımda, sık sık geçmişe dönülerek Umbrella Corporation'ın virüs üretim hazırlıkları da ekrana getiriliyor.

SONIC THE HEDGEHOG 1-2

Dr. Eggman'in hedefinde olan mavi kirpimiz Sonic'in ilk filmini izlediyseniz ikinci filmini de radarınıza alabilirsiniz çünkü her iki filmde de Sonic'in o haşarı ve hızlı karakteri yer alıyor. Zaten biz de Sonic'i bu özelliklerinden dolayı seviyoruz!

TEKKEN: BLOODLINE

Ünlü dövüş oyunu serisinin televizyon uyarlaması, başrolde Jin Kazama'ya yer veriyor. Mishima ve Kazama ailelerine bolca ekran süresi ayıran seri, daha önce Tekken'le ilişkisi olmayan izleyicileri biraz zorlayacak ancak en az bir Tekken oyunu oynamış olanları çok mutlu edecektir.

THE CUPHEAD SHOW!

Xbox'ın ve PC'nin acımasız platform oyunu Cuphead'in de bir çizgi seriye dönüşmesi an meselesiydi. Kaçınılmaz olarak, kısa bir süre önce bu eğlenceli animasyonu ekranlarımızda tecrübe etme imkanına kavuştuk. Seride Cuphead ve Mugman'in farklı ve eğlenceli maceraları konu ediliyor.

ARCANE

Çevrimiçi olarak oynanabilecek en iyi MOBA'lardan biri olan League of Legends'tan uyarlanan Arcane, son dönemde yapılan en başarılı işlerden biri. Piltover ve Zaun şehirleri arasındaki mücadeleyi konu alan bu muhteşem animasyon şöleninde, başrolleri League of Legends'ın ünlü kahramanları; Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce ve Viktor paylaşıyor.

TOMB RAIDER

Yıllar içerisinde Tomb Raider'ın birçok film uyarlamasına şahit olduk. Alicia Vikander'ı başrole oturtan 2018 yapımı Tomb Raider filmi, en güncel oyun uyarlaması ve izlenmeyi hak ediyor. Maceramız, Lara Croft'un yıllar önce kaybettiği babasının gizemli hikayesinin peşinden Japonya açıklarındaki bir adaya uçmasıyla başlıyor.