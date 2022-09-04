Ustalar arası jestleşme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki son sandaletçi Fevzi Olca son olarak ünlü besteci ve şarkıcı Nazan Öncel'e yaptığı sandaletle gündeme geldi. Kişiye özel sandalet yapan ve ayak kalıbı almadan sandalet yapmadığını söylemesine rağmen Öncel'in ısrarına dayanamayan usta sanatçıyı kırmadı. Sandaleti giyen Öncel, "Fevzi Usta'nın yaptığı sandaletleri ayaklarım çok sevdi. Eline sağlık ustam yüreğin dert görmesin" diyerek videolu teşekkür paylaşımı yaptı.

Bir sanatçıdan övgü almanın kendisini mutlu ettiğini belirten Olca, "Nazan Hanım'ın bir yakını geldi, kendisinin sandalet istediğini söyledi. "Ayaklarını bilmiyorum, yapamam" dedim. Ayak numarasını söyledi, çok ısrar etti. Yaptım, gönderdim. Giyince videolu teşekkür, etmiş, övmüş. Ben de kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

MARMARİS'TE BİR TEK O KALDI

Yaklaşık 30 yıl önce onlarca sandalet ustasının bulunduğu Marmaris çarşısında, günümüzde sadece Fevzi Olca kaldı. Doğup büyüdüğü baba evini atölyeye çeviren Marmaris'in son sandaletçisi 64 yaşındaki Fevzi Olca, çırak bulunmadığından kendisini "Çıraksız usta" olarak tanımlıyor.

Terletmeyen, tamamen dana ya da kuzu derisinden yapılan ünlü Marmaris sandaletlerinin en önemli özelliğinin ayağa göre imal edilebilmesi olduğunu belirten Olca, müşterinin ayak ölçülerini alarak rahat edebileceği sandaletler yaptığını söyledi. Olca, "Kadın ayakkabılarını genellikle 41-42 numaraya kadar yaparlar ama ben 45'e kadar özel sandalet yapıyorum" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER