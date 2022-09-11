Güler’in oyunları Türkiye’yi fethetti

YAZDIĞI her oyunu Türkiye'nin birçok yerinde sahnelenen ve seyirciden büyük ilgi gören İzmirli yazar, eleştirmen ve akademisyen Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler, hem Türk tiyatrosunu besleyen eserleriyle hem de bir yazarlık eğitmeni olarak yetiştirdiği öğrencileriyle dikkat çekiyor. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı mezunu olan Birgül Yeşiloğlu Güler, ardından Çukurova, Maltepe ve Anadolu üniversitelerinde akademik kariyerini sürdürerek doktorasını aldı.

ÇOCUK DA YAPTI KARIYER DE

Evli ve bir kız çocuğu annesi olarak kariyerini sürdürmenin tüm zorluklarına göğüs geren Güler, sırasıyla Erzurum Atatürk, Bursa Uludağ, Akdeniz ve Antalya üniversitelerinde 'sahne sanatları' bölümlerinin kurucu hocalığını yaptı. Bu süreçte akademik yolculuğunu da devam ettirerek doçentliğe kadar yükseldi. Eğitimini aldığı 'tiyatro yazarlığı' alanında hoca olmakla yetinmeyen Güler; eleştiri yazıları, rejileri ve en önemlisi tümü Türkiye'nin dört bir yanında seyirciyle buluşan oyunlarıyla Türk tiyatrosuna adeta damga vurdu.

KADININ DÜNYASINA YOLCULUK

Yazarın büyük ilgi çeken 'Kadınlar Konuşursa' oyunu, Bosch Tiyatro Kulübü tarafından Bursa'da sahneleniyor. Bir kadın mücadelesini içeren oyun, iki sezondur Adana Şehir Tiyatrosu ve İzmir'de Tiyatro Ofisi tarafından da seyirciyle buluşuyor.

SEYIRCIYLE BULUSMAYA DEVAM

'Değirmen' oyunu ise Maskkara Tiyatrosu tarafından geçen yıl İstanbul'da perdelerini açtı. 'Sihirli Aynalar' oyunu bu yıl Aydın'da ve Diyarbakır'da Şehir Tiyatroları tarafından oynanıyor. Aynı oyun 2018/19 sezonunda Uçan Pelerin Kukla Tiyatrosu tarafından da İzmirli tiyatro severlerin huzuruna çıkmıştı. Güler'in yine ayakta alkışlanan oyunlarından 'Pembe Panduflu Aşk', 2019-2020 sezonunda Adana Devlet Tiyatrosu tarafından, 2020/2021'de KKTC'de Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su tarafından, Radyo tiyatrosu olarak geçen yıl Diyarbakır Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyun Modern Oyunculuk Atölyesi'nce Adana'da bu sezon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yazarın 'Fare Kapanı' ve 'Kaçış Rampası' oyunları 2018-2019 yıllarında Eskişehir'de, 'Düşen Maskeler' ve 'Hesaplaşma' adlı oyunları ise 1992 ve 1993 yıllarında İzmir'de sahnelendi.

GÜLER'İN ALDIĞI BAZI ÖDÜLLER

1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Ödülü, Kıbrıs Girne Belediyesi Metin And Akademisyen Ödülü, Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödülü Kadın Yazar Teşvik Ödülü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Yılın Komedi Oyun Yazarı Ödülü, 6. Anadolu Tiyatro Ödülü Başarılı Oyun Yazarı Ödülü; XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri Yılın Yazarı Ödülü; 5. Anadolu Tiyatro Ödülü Basılmaya Değer Eser Ödülü; 6. Homeros Kısa Öykü Yarışması Lâ'l Kültür Sanat Dergisi, Öykü Yarışması Ödülü Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması İkincilik Ödülü, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması Üçüncülük Ödülü, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 'Barış Mektupları' Yarışması Ödülü, İzmir Rotary Kulübü

YENİ OYUNLARI SAHNE İÇİN GÜN SAYIYOR

ÜRETMEYE hiç ara vermeyen Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler'in şu anda prova aşamasında olan 'Gökyüzünde Bir Nokta', 'Çete Ayşe', 'Kurtuluşun Kadınları', 'Halide'nin Dört Mevsimi' ve 'Pembe Panduflu Aşk' oyunları da farklı topluluklar tarafından birçok şehirlerde izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

BÜLENT GÜRLÜK