Kuş bakışı Ölüdeniz

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yılın 8 ayında gerçekleşen yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 109 bin 347'ye ulaştı. İlçeye tatile gelen macera tutkunları, karayolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Merkezden yılın 8 ayında gerçekleşen yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 109 bin 347'ye ulaştı.

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Geçen yılı 167 bin uçuşla kapatan merkezde bu yıl ilk kez 28 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek Word Acro Cup ve 75 ülkeden 4 bin sporcunun katılacağı geleneksel Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleşecek. İki büyük organizasyonun da etkisiyle önceki yılın uçuş rekorunun kırılması ve 200 bin uçuşun gerçekleşmesi hedefleniyor. Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, Babadağ'da düzenlenecek Word Acro Cup organizasyonu kapsamında dünyanın en iyi akrobasi pilotlarının da bölgede gösteri yapacağını aktardı.

● OSMAN AKÇA