Cenaze törenlerini tüm dünya izledi

KRALİÇE 2. ELİZABETH

70 yıllık hükümdarlıktan sonra 96 yaşında yaşama veda eden Kraliçe 2. Elizabeth'in devlet cenazesi, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile evlendiği Westminster Abbey'de gerçekleşecek. Yarın saat 11.00'de gerçekleşecek törene ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak üzere dünya liderleri ve politikacıları katılacak.

Cenazeden sonra Kraliçe'nin tabutu Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anıt Şapeli'nde toprağa verilecek. Burada Kraliçe'nin babası Kral 6. George, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite ve kız kardeşi Prenses Margaret'in mezarları yer alıyor. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin ise en az 6 milyar sterlin tutacağı öne sürüldü.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, kendisinin sağlığının 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamasına müteakiben 10 Kasım 1938'de gerçekleşti. Ölümünün ardından, 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konulan naaşı, 10 Kasım 1953'te kendisi için inşa edilmiş anıt mezar olan Anıtkabir'e nakledildi. Cenazesi erteleneceği için cenazesi, mumyalandı. Bayraklı tabutu 19 Kasım'a kadar Dolmabahçe Sarayı'nın kabul salonundaki bir katafalk üzerinde tutuldu. On binlerce kişi Atatürk'ü son kez görmek için Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Atatürk'ün cenaze namazı 19 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'nda kıldırıldı.

Cenaze aynı gün Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı Ankara'ya götürüldü. Ertesi gün devlet erkânı tarafından karşılanan cenaze TBMM önünde hazırlanan katafalka konuldu. 21 Kasım 1938 günü yabancı devletlerden gelenlerin de katıldığı bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinde (katafalka) konuldu ve orada 4 ay katafalkta kaldı. 31 Mart 1939'da ise defnedildi.

PRİNCESS DİANA

Galler Prensesi Diana Kral III. Charles'ın ilk karısı ve Prens William ile Prens Harry annesidir. Ölümünün bir suikast olduğu düşünülen prenses 1997 yılında hayatını kaybetti. Diana öldüğünde 6 gün resmi yas ilan edildi ve 6 Eylül 1997'de yapılan görkemli bir veda töreniyle toprağa defnedildi.

Ayrıca öldüğünde sarayın önüne yüzbinlerce not ve çiçek bırakıldı. 2.5 milyar kişi Diana'nın cenazesini izledi

JOHN F. KENNEDY

Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı, bir suikast sonucu ensesinden ve başından iki kurşun alarak hayatını kaybetti. John Fitzgerald Kennedy, ABD tarihinin Theodore Roosevelt'ten sonra en genç yaşta göreve başlayan başkanı olmuştur. ABD tarihindeki ilk Katolik başkan olan Kennedy, aynı zamanda Pulitzer Ödülü kazanmış tek Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır.

Başkanlığı döneminde yaşanan önemli olaylardan bazıları Küba'daki Fidel Castro yönetimini devirmeyi amaçlayan Domuzlar Körfezi Çıkarması, Küba Füze Krizi, Apollo Projesi, Berlin Duvarı'nın inşa edilmesi ve Afroamerikan sivil haklar hareketi olmuştur.

AYRTON SENNA

Ünlü F1 pilotu Ayrton Senna, 1 Mayıs 1994'te İtalya'daki Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde yapılan San Marino Grand Prix'sinde beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Senna için 5 Mayıs 1994'te Brezilya'nın Sao Paulo kentinde devlet töreni düzenlendi.

Yaklaşık 500.000 kişi caddelerde tabutun geçişini takip etti. Senna'nın rakiplerinden Alain Prost, tabutunu taşıyanlar arasındaydı. Formula 1 çevrelerinin büyük bölümü cenazeye katıldı.

PAPA JOHN PAUL II

Katolik kilisesinin Polonya kökenli ilk Papası olan John Paul II, bir iddiaya göre ise bir iç hesaplaşma neticesinde zehirlenerek öldürüldü. Tarihte en çok konuşan, en kalabalık insan gruplarına seslenen Papa olarak da anılır.

Mehmet Ali Ağca'nın 13 Mayıs 1981'deki suikast girişimiyle elinden ve karnından yaralanan II. John Paul olaydan sağ çıkmasına rağmen eski sağlığına kavuşamadı.

MİCHAEL JACKSON

25 Haziran 2009'da hayata veda etti. Jackson'ın ölmeden 2 gün önce son provasını yaptığı Staples Center'da gerçekleştirilen törene pek çok ünlünün yanı sıra tüm ailesi, çocukları ve hayranları da katıldı. Tören dünyada en çok kişi tarafından izlenen cenaze töreni ve televizyon olayı oldu.

KİM JONG-IL

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan ve "Sevgili Lider" sıfatıyla anılan Kim Jong-il'in ölümü uzun zamanlı bir yasa dönmüştür. Kim Jong-il 17 Aralık 2011 günü bir tren seyahatinde hayatını kaybetti.

Ancak Pyongyang yönetimi açıklamayı iki gün sonra yaparken, ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Naaşı Kumsusan Güneş Sarayı'nda mumyalanmış bir şekilde sergilenmektedir.