İyi bir cilt bakımının başrol oyuncusu: Retinol

RETİNOL kavramını özellikle de reklamlarda pek çok kez duymuşsunuzdur. Peki nedir bu retinol? Ne işe yarar? Nerelerde bulunur? Özellikle gençleştirme etkisiyle öne çıkan retinol ile ilgili merak edilenleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu'ya sorduk.

Dermo kozmetik bir ürün olan retinolü kimler kullanabilir, ne sıklıkta kullanabilir, faydaları nelerdir gibi soruların cevaplarını aldık.

İşte gençlik iksiri retinol hakkında merak edilenler...

- Retinol nedir?

A vitamini türevinden elde edilmiş dermokozmetik ürün grubunda sayılan bir içeriktir.

Serum ve krem şeklinde formları mevcuttur.

- Neden kullanmalıyız?

Çünkü cilt yenilenmesini hızlandırması sayesinde iyi bir antiaging üründür. Ayrıca ince çizgi ve kırışıklıklarda etkili, gözenek sıkılaştırmak ve siyah noktaları azaltmak, cilt elastiyetini artırmak, lekelerin açılması ve cilt tonunu eşitlemek, cildin kollajen üretimini tetiklemek ve cilt bariyerini güçlendirmek gibi çok sayıda etkisi vardır.

- Kimler kullanamaz?

Gebelik planlayanlarda, gebelik dönemi ve emzirme döneminde asla kullanılmamalıdır.

'Rozasea'li, hassas ve egzamalı ciltlerde ise cilt irritasyonu nedeniyle aktif dönemde kullanılması önerilmez.

Aktif dönem geçtikten sonra cilt hassasiyetini azaltabilecek bazı yöntemler denenerek başlanabilir.

- Peki nedir bu cilt hassasiyetini azaltabilecek yöntemler ve retinol başlarken nelere dikkat edilmelidir?

Az miktarlarda dozla başlamak, göz çevresi ve ağız çevresinden uzak durmak, haftada 2 gün olacak şeklinde başlamak (cilt alıştıkça süre zamanla giderek uzatılabilir.), sadece geceleri kullanmak, güneş ile birlikte irritasyon riski artacağı için mutlaka gündüz güneş kremi kullanmak, öncesinde ve/veya sonrasında nemlendirici kullanarak cildi korumak, yanma hissi olursa 15 dakika sonra cildi durulamak gerekir.

- Kullanmaya kaç yaşında başlanmalıdır?

20'li yaslardan itibaren gözenek küçültme amaçlı kullanılabilen retinol, 30'lu yaşlardan itibaren ise iyi bir antiaging ajandır. Hassas cilt, rozasea, ekzema problemi olanlar ise yukarıda saydığım faktörlere dikkat ederek hastalığın aktif doneminde olmamak şartıyla dikkatlice başlayabilir.

- Peki retinol kullanımının bir suresi, sınırı var mıdır?

Hayır yoktur. Eger izole retinol içeriyorsa, yazın dahil gündüzleri güneş koruyucu kullanmak şartıyla kullanilabilir.

Yaninda antibiyotikli bir form da içeriyorsa 3 aydan uzun süre kullanılmamalıdır.

- En sık yan etkiler nelerdir?

En sık başlangıç günlerinde kızarıklık, ciltte yanma hissi ve hassasiyet yapabilir. Retinol öncesi ve sonrasında nemlendirici sürerek (sandwich teknigi) bu yan etkiler azaltılabilir. 15 dakika sonra yıkamak da etkili çözüm olabilir. Cilt alıştıkça sorun yaşanmıyorsa retinolu yıkayarak uzaklaştırmaya gerek kalmaz. Gündüzleri en az 50 spf içeren bir güneş kremi kullanmayı unutmamak gerekir.

- Nasıl kullanalım?

Retinole özetle şöyle başlanabilir.

İlk ay 3 günde bir (haftada 2 gün olacak şekilde) 2. ay günaşırı, 3. aydan sonra ise hergün kullanılabilir.

■ BURCU ILGIN