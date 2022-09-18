Kayak eğitmeninden sörf dersi

Asıl mesleği Erzurum'da kayak eğitmenliği olan ancak 2 senedir yaz aylarında Alaçatı'da Bora Kozanoğlu Sörf Okulu'nda sörf dersleri veren Ömer Özdemir, her iki işini de çok seviyor. 4 yaşından beri karların üzerinde kayan ve 21 yıllık tecrübeye sahip olan Özdemir, 6 yıldır kayak ve snowboard eğitmenliği yapıyor.

3 yıl önce Alaçatı'ya tatile geldiği sırada sörfle tanışıp burada hem öğrenme hem de eğitmenlik için kendisini geliştirme fırsatı yakaladığını belirten Ömer Özdemir, "Windsurf fazlasıyla eğlenceli ancak benim için kayak yapmanın zevki daha başka" dedi.

SORAY UZUN ISIN SIRRINI ÖGRENDI

Ekranların sevilen oyuncu ve sunucularından Şoray Uzun, Çeşme tatilinin son gününde ailesiyle birlikte Dost Pide'ye akşam yemeğine gitti. Pide çeşitlerini çok sevdiğini ve İstanbul'da her zaman iyisini bulamadığını söyleyen Uzun, bu lezzetin nasıl yapıldığını yerinde öğrenmek için mutfağa girdi. İşin sırrını restoranın sahibi Reşat Akbaykal'dan öğrenen ünlü oyuncu, gereken bilgileri aldıktan sonra "Artık evde pide yapma denemelerine geçebilirim" dedi.

ÜNLÜLERİN STİL DANISMANI

6 senedir Alaçatı'ya gelen ünlülerin moda danışmanlığını yapan Peker Halil, bu yazın giyim tarzının bohem kıyafetler olduğuna dikkat çekti. Fransa Lyon Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olduktan sonra uzun yıllar yurt dışında moda sektöründe çalışan ve ardından da Türkiye'ye dönerek önemli markaların styling ve vitrin tasarımlarını yapan Halil, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe, Rober Hatemo, Tan, Fettah Can ve Doğa Rutkay gibi pek çok ünlünün ayakkabısından şapkasına kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor. Sezon boyunca ünlülerin kıyafet seçiminde parmağı olan Halil, "Korona salgınından sonra insanlar daha rahat bir yaşam için Meksika ve Bali gibi yerlerin giyim stillerini benimsedi. Sentetik yerine daha rahat nefes alan kumaşlar tercih edilir oldu" açıklamasını yaptı.

'GERÇEK' KUTLAMA

25 yıldır eğlence hayatının içerisinde görev yapan ve şu anda Mavişehir Pikap'ın işletmeciliğini yürüten Gerçek Sakinel, 52. yaşgününü sevenleriyle birlikte kutladı. İzmir'in çeşitli mekanlarının işletmecileri ve solistlerinin yer aldığı gecede yaşgünü pastasını kesen Sakinel, mekanda bulunan arkadaşlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Gece boyunca yabancı dansçıların gösteri sunduğu partide renkli görüntüler yaşanırken, Gerçek Bey de geç saatlere kadar arkadaşlarıyla eğlenip yeni yaşının tadını çıkardı.

ERCAN AKGÜN