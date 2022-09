Land Of Moa’da eğlence 24 Eylül’de başlıyor

Türkiye'nin en büyük müstakil çocuk ve eğlence merkezi Land Of Moa, 24 Eylül Cumartesi günü Alsancak'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Land Of Moa Genel Müdürü Osman Genç, 6 bin metrekare alana kurulu Land Of Moa'nın yürümeye başlayan çocuktan, eğlenmeye doyamayan herkesi buluşturacağını söyledi. Genç, günümüz yaşam koşulları nedeniyle evlerde ve sıkışık binalar arasında yaşayan, eskisi gibi sokaklarda vakit geçirmek yerine ekran başında saatlerini harcayan çocuklara yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

BECERİLERİ GELİŞECEK

Land of Moa'nın çocukların zihinsel ve motor becerilerini geliştirmek için özel olarak kendisi tarafından tasarlandığını dile getiren Osman Genç, "Avrupa ve Kanada'da örneklerini gördüğümüz bir konsepti ülkemize getirdik. Alsancak'ta Türkiye'nin en büyük müstakil çocuk ve genç eğlence merkezini yaşama geçiriyoruz. Yıllardır sektörde edindiğim deneyimler ışığında ben ve ekibim önemli bir eğlence merkezi kurduk. Burada çocuklar takımlar kurup hem sosyalleşip yeni arkadaşlıklar edinecekler; hem de fiziksel olarak önemli kazanımlar elde edecekler" diye konuştu.

RENKLİ SÜRPRİZLERLE DOLU

Land Of Moa'da çocuklar ve ailelerini, farklı oyuncaklar, etkinlikler ve sürprizler beklediğini söyleyen Genç şu bilgileri verdi: "Land Of Moa'da her yaş grubuna uygun farklı konseptte eğlence imkanı bulunuyor. Aynı anda 1000 çocuğun oyun oynayabileceği bir ortama sahibiz. Çocuklar güvenli bir şekilde oyun ablaları gözetiminde eğlenecekler. Aileler de ekranlardan onları izleyecek. 0 - 4 yaş için ayrı oyun alanı, 4 - 12 yaş için de farklı oyun alanları bulunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilmesi için 4 ayrı mini futbol ve basket sahamız bulunuyor. Jetonlu oyuncaklar, trambolin, özel günler için etkinlik odaları, konser ve tiyatrolar için de sahne ve etkinlik alanımız bulunuyor. Ayrıca, özel bir tasarım olan Volkan adlı oyuncak da 200 bin toplu havuza sahip. Bu oyuncak çocuklar tarafından toplarla dolduruluyor ve belli aralıklarla patlayarak inanılmaz saatler yaşatıyor. 800 metrekarelik trambolin alanı, zamanla yarıştığınız ninja course, havada süzülebileceğiniz Airbag de çocuklara unutmayacakları bir gün yaşatacak"

ENGELSİZ OYUN ALANI

Oyun alanlarının atası olmayı hedefleyen Land Of Moa markasını yaratırken, kuşların atası kabul edilen Moa kuşundan esinlendiklerini ve aynı zamanda marka adının da Macera, Oyun, Aktivite kelimelerinin baş harflerinden esinlenerek meydana çıktığını dile getiren Osman Genç, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar için sağlıklı yiyecekleri sunduğumuz geniş seçenekler de bulunan zengin menümüzle ailelerimizi cafe alanımızda ağırlayacağız. Giriş bir kartla olacak ve saat 09.00'dan akşam 21.00'e kadar sınırsız devam edecek. Vale hizmetimiz ve otopark alanımız da mevcut. Land Of Moa'yı tasarlarken engelli misafirlerimizi de düşündük. Tekerlekli sandalyede oturan bir misafirin rahatça oyun oynayabileceği masa oyunları tasarladık. Oyun ve eğlencenin engelsiz olması için 'Engelsiz Oyun Alanı'nı da misafirlerimizle buluşturacağız. Bütün bu eğlenceyi 24 Eylül'de İzmirliler'in beğenisine sunacağız. Hepinizi bekliyoruz"