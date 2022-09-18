TanUrla’nın yesil enerji sistemi dogaya uyum saglıyor

Tanyer Yapı'nın Urla Bademler'de yaşama geçirdiği TanUrla, sürdürülebilir yeşil enerji konseptiyle doğaya saygılı ve çevresiyle bütünleşen bir yaşam imkanı sunacak. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçireceklerini belirterek, proje içerisinde güneş enerjisinden yararlanılacak bir sistem kurulacağını belirtti. TanUrla'nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurgulayan Tanyer: "Dünyanın bize sunduğu kaynakları en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Çünkü bu ülke bize emanet, bizler de çocuklarımıza bırakacağız. Bu nedenle doğayı korumak adına atık bırakmayan, sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini projemize entegre edeceğiz. Ayrıca, önemi giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak" diye konuştu.

YENİ ÇEKİM MERKEZİ

Projenin konumu ve donatılarıyla hem yurt içi hem de yurt dışından yatırımcıların ilgisini gördüğüne dikkat çeken Münir Tanyer şu bilgileri verdi: "Mimar Nevzat Sayın'ın projenin başında belirlediği prensiplerden ve tasarımlardan taviz vermiyoruz. Binaların iç tasarımlarında da aynı özeni gösteriyoruz. Tanıtım ofisimizde konuklarımızı ağırlıyoruz. TanUrla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. TanUrla'nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağı kanaatindeyiz"

SOSYAL ALANLAR

TanUrla'nın bölge geneline de hitap edeceğini kaydeden Münir Tanyer, "Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı oluşturduk. Çeşitli ihtiyaçları karşılanması için sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. TanUrla'da artık sağlıklı yaşam imkanlarının yanı sıra bir sağlık merkezi de bulunacak. Güzellik ve spor merkezi ön planda olacak. Urla'nın sahip olduğu gastronomi kültürünü ve yerel lezzetlerini yansıtan şef restoranlarımızla da misafirlerimizi ağırlayacağız. Proje bünyesinde otel ve konaklama imkanı da sunacağız. Proje bünyesindeki farklı alanlarda, müzik dinletileri ve konserlerle renkli etkinliklere de imza atmak istiyoruz" dedi. Tanyer, TanUrla projesini 36 ay sonra ticari alanları ve sosyal donatılarıyla birlikte teslim edeceklerini sözlerine ekledi.