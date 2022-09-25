Ayak altında gizli sağlık haritası

KÖKENİ uzak doğuya uzanan ayaklardaki belirli noktalara uygulanan bir masaj tekniği olana refloksoloji, vücuttaki gerilimi almak ve nörolojik hastalıklarda destek tedavi sağlamak amacıyla, yaklaşık 5 bin yıldır kullanılıyor. Günümüzde tamamlayıcı tıp kategorisinde yer alan refleksoloji, bedendeki serbest enerji akışını sağlamak amacıyla kullanılan etkili ve zararsız bir yöntem olarak kabul ediliyor. Bu tıbbi masajı İzmir Alsancak'taki kliniğinde uygulayan Tayland doğumlu Julia Moghadam, Amerika'da refloksoloji bölümü mezunu bir uzman. Ayrıca spiritual yoga terapi ve podoloji dallarında da pek çok eğitim alan ve Amerika'da 27 yıl hizmet veren Moghadam, mesleğini 9 yıldır İzmir'de sürdürüyor. Ayaklar vücudumuzun aynısıdır" prensibinden yola çıkarak belirginleşen ve uzak doğu geleneksel tıbbının değişmez bir parçasını oluşturan bu teknikle ayak tabanında belirli noktalara baskı uygulayan Julia Moghadam, refleksoloji teknikleriyle insan vücudundaki tüm problemlerin tespitini yapıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 80'ninde ciddi tırnak problemleriyle karşılaştığını söyleyen Moghadam, "Benim uyguladığım podoloji tedavisiyle problemleri tamamen çözüp bebek tırnağı haline getiriyorum" dedi.

REFLEKSOLOJİ NOKTALARI

El, ayak ve kulaklarda bulunan refleksoloji noktaları vücutta bulunan belli organlara, sistemlere ve kemiklere karşılık gelir. Bu anlamda, organ ve sistemler üzerinde etki yaratabilmek amacıyla el ve ayakların alt, üst ve yan bölümlerine; kulakların ise gözle görülebilen noktalarına masaj uygulanır. Organ ve sistemlerin yansıdığı noktaların en geniş olduğu bölüm ayaklardır. Vücudu dikey olarak temsil eden sağ ve sol ayaklarda farklı organlar uyarılır. Kalp başta olmak üzere vücudun sol tarafından bulunan tüm organlar sol ayakta, karaciğer gibi sağ tarafta yer alan organlar ise sağ ayakta temsil edilir. Eldeki refleksoloji noktaları ise on basınç bölgesinden oluşur. Organlar, kemikler ve sistemler ile el, ayak ve kulakların birbiri ile bağlantı içinde olması ise sinir uç noktalarıyla mümkün olmaktadır. Sinir uçlarına el ve parmaklarla yapılan basınç ya da ovma işlemleri elektrokimyasal uyarı açığa çıkarmaktadır. Nöronlar da bu uyarıyı sinir uçlarının bağlantılı olduğu organlara ulaştırır ve onları uyarır.

TABANDAN TÜM VÜCUDA

Vücudun kendini tedavi etme ve iyileştirme fonksiyonunu ortaya çıkaran el, kulak ve ayak refleksoloji uygulamaları özel masaj tekniklerine dayanmaktadır. Uygulamadan önce alanında uzman hekimler kişilerin genel sağlık durumunu değerlendirir. Buna uygun olarak ayak, kulak ya da el refleksoloji masaj uygulaması seçilir. Kişilere göre planlanan masaj uygulamaları çeşitli farmakolojik tedavilere destek olmak amacıyla da yapılır. Refleksoloji masajları hem ağrıların azalmasını hem de egzersizlerin çok daha kolay yapılmasını sağlar. Refleksoloji uygulamaları genellikle ayak üzerine yapılmaktadır. Beyin, akciğer ve karaciğer gibi iç organların, kas ve iskelet sisteminin ve endokrin bezlerinin sinir uçları ayakların farklı bölümlerinde yer almaktadır. Her yaş grubuna uygulanabilen refleksolojinin hamileliğinin ilk üç ayı içinde bulunan kadınlara, kan damarlarında pıhtı görülen kişilere, kalp krizi riski bulunan hastalara, enfeksiyon ve ateş görülen hastalara refleksoloji masaj uygulamaları tavsiye edilmemektedir.

FAYDALARI

● Anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olmak ● Ağrı ve acı hissini azaltmak ● Endorfin üretimini artırarak vücudun rahatlamasını sağlamak ● Ruhsal ya da fiziksel nedenlere bağlı uykusuzluk ve yorgunluğu azaltmak ● Kronik ya da kronik olmayan hastalıklarda uygulanan tedaviyi desteklemek ● Detoks etkisi yapan lenf dolaşımını hızlandırmak ● Kan dolaşımını düzenlemek ● Kan basıncını düzenlemek ● Vücut sağlığı için faydalı hormonları artırmak ● Vücudu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini uyarmak ● Dolaşım, boşaltım, sinir ve dolaşım sistemini uyarmak ● Vücutta bulunan toksinleri azaltmak ● Migren ve baş ağrılarının şiddetini azaltmak ● Zihinsel fonksiyonları uyararak konsantrasyonu artırmak ● Eklem hareketliliğini artırmak ● Adet öncesi semptomları ve adet sancılarını azaltmak

■ ŞENOL KANTÜRK