Beyazperdenin süper kahramanları

■ BEN AFFLECK

Ünlü oyucu Ben Affleck DC'nin en sevilen süper kahramanlarından Batman ile birkaç defa izleyici karşısına çıkmıştı. Affleck 2017 yılında Justice League ve 2016 yılında Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmlerinde Batman karakterine hayat vermişti. Ancak Afflek "Batman olmadan" önce Marvel'in en popüler süper kahramanlarından Daredevil'i canlandırıyordu.

■ ANGELA BASSETT

Amerikalı oyuncu Angela Bassett, Marvel Sinematik Evreni'ne 2018 yılında katıldı. Bassett, Black Panther filminde Wakanda'nın kralı T'challa'nın annesi Ramonda'yı canlandırmıştı. Ancak Bassett'in fantastik evrenlerde yer alması 2011 yılına kadar uzanıyor. Oyuncu, 2011 yılında DC yapımı olan Green Lantern filminde Dr. Amanda Waller'ı canlandırmıştı.

■ COLIN FARRELL

Colin Farrell 2003 yılındaki Daredevil filminde suikastçı Bullseye karakterini canlandırmıştı. Aktör 2022 yılındaki The Batman filminde "Penguen" karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

■ ZOE KRAVITZ

Amerikalı oyuncu Zoe Kravitz, hem Marvel hem de DC dünyasına son derece hâkim bir isim. Çünkü oyuncu her iki evrene ait birden fazla filmde rol aldı. 2022 yılındaki Batman filminde Catwoman'ı canlandıran oyuncu, 2017 yılındaki The Lego Batman Movie'de ise bu karakteri seslendirmişti. Zoe Kravitz 2011 yılında ise bir Marvel filmi olan X-Men: First Class'ta Angel Salvadore isimli karakter ile izleyici karşısına çıkmıştı. 2018 yılında ise bir Marvel animasyonu olan Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde Mary Jane'e ses verdi.

■ HALLE BERRY

Elbette şimdiye kadar Marvel'in sevilen karakterini canlandıran tek oyuncu Zoe Kravitz değildi. Halle Berry de 2004 yapımı Catwoman filminde yer almıştı. Halle Berry bunun dışında birden fazla X-Men filminde Storm isimli karaktere hayat verdi.

■ MİCHELLE PFEİFFER

Michelle Pfeiffer, 1992 yapımı Batman Returns filminde ikonik bir Catwoman performansına imza atmıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin son dönemlerdeki en çok sevilen yapımlarından olan Ant-Man and the Wasp filminde ise Janet van Dyne olarak karşımıza çıkıyor.

■ MICHAEL KEATON

Michael Keaton, süper kahraman evreninin hem iyi hem de kötü tarafında yer alan bir isim. Keaton, 2019 yılındaki Spider- Man: Homecoming filmindeki Vulture karakterini canlandırdı. Ancak Keaton bundan yıllar önce süper güçlerini iyilik için kullanıyordu. 1989 yılındaki Batman filminde karizmatik Buruce Wayne Keaton tarafından canlandırılmıştı.

■ CHRIS EVANS

Chris Evans, son yıllardaki Marvel filmlerinin en önemli starlarından biri. Kaptan Amerika karakteri Evans ile o kadar özdeşleşti ki, pek çok insan Evans'ın bir zamanlar farklı süper kahramanlara hayat verdiğini unutmuş olabilir. 2010 yılındaki The Losers filminde Jake Jensen isimli karakteri oynamıştı. Ayrıca yıllar önce Fantastic Four isimli seride Johnny Storm karakterine hayat veriyordu.

■ IDRIS ELBA

Idris Elba da çok sayıda süper kahraman filminde boy gösteren isimlerden. Elba'nın yer aldığı DC filmleri ise The Losers ve The Suicide Squad. Ancak Elba 2011 yılında iki farklı Marvel filminde de rol aldı. 2011 yılında Thor filminde Heimdall olarak karşımıza çıkan Elba, Ghost Rider: Spirit of Vengeance'da ise Moreau karakterini canlandırmıştı.

■ ZOE SALDANA

Galaksinin Koruyucuları isimli Marvel serisindeki Gamora rolü ile tanının oyuncu, The Losers filminde gizemli Aisha al-Fadhil karakterine hayat veriyordu.

■ NATALIE PORTMAN

Ünlü oyuncu Natalie Portman, Marvel evrenindeki en sevilen karakterlerden olan Thor'un en önemli yardımcılarından biri. Bu yüzden, Jane Foster'ı yani Portman'ı herhangi bir Thor filminde görmek şaşırtıcı değil. Ancak Portman'ın yıllar önce bir DC filminde yer aldığını ilk defa öğreniyor olabilirsiniz. Portman çok sayıda insan tarafından sevilen V for Vendetta'daki Evey Hammond karakterini canlandırmıştı.