Bursalı çiftçiler M Serisi’nden vazgeçemiyor

Yıllardır çiftçilerin nabzını tutarak, onların ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirmeye devam ettiklerini belirten Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, M Serisi traktörlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Saylan, "Meyve üreticilerinden gelen talepler üzerine yıllar önce tasarlamaya başladıkları traktörlerini, bugün M Serisi adı altında kocaman bir aileye dönüştürdü. Erkunt, kendi küçük ama marifeti büyük bahçe traktörlerini, özellikle fındık, zeytin, kiraz, vişne, narenciye, armut ve şeftali gibi küçük ağaçlar için tasarladı. M Serisi sayesinde, meyvelere çarparak zarar veren büyük traktörler bahçe tarımında tarih oldu.

Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından biri olan Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda büyük bir ekiple çiftçileri ağırlayacağız" diye konuştu.

EKİBİMİZİN PARÇASI

14 yıl önce bahçelerde kullanmak için özel olarak M Serisi traktörleri tasarladıkları bilgisini veren Tolga Saylan, "Bursa ve civarı illerde saha çalışmaları yaparken uzun uzun sohbetler ettiğimiz çiftçi dostlarımız, bahçede kullandıkları büyük traktörlerin meyvelere olan zararlarından şikâyetçiydi. Biz de bu şikâyetlere çözüm üretebilmek için bundan tam 14 yıl önce M Serisi traktörlerimizi tasarladık ve küçük traktörlerimiz ile büyük bir çıkış yakaladık. Yıllar içinde gelmeye devam eden talepler ve saha çalışmalarımızdaki çiftçi buluşmalarımızı değerlendirdiğimizde ise hem bahçe tarımı hem de tarlada kullanabilecekleri ergonomik ve ekonomik bir iş makinası ihtiyacını gözlemleyerek Kısmet 58 E'yi tasarladık ve yine çiftçilerimizin beğenisine sunduk. 2013 yılında lanse ettiğimiz bu ürünümüz şimdi büyük bir seriye dönüştü ve bizim en çok satan ürünlerimizden biri olma özelliğini hâlâ koruyor" dedi.

FUARA ÖZEL İKİ ÜRÜN

Bursalı çiftçileri fuara özel olarak ürettikleri 2 adet yeni ürünle buluşturacaklarını kaydeden CEO Tolga Saylan, şunları söyledi:

"Fuara özel, 2 adet sürpriz ürünümüz var. Siyah renkte üretilen 2 Meyveci modelinden biri, Kıymet 95 Meyveci Lüks'tür.

Bu ürüne, tarla segmenti Lüks modellerimizde uygulamaya başladığımız Powershift yani çiftçilerimizin tabiri ile debriyajsız buçuklu vites seçeneğini de ekledik. Diğer özel ürün ise Nimet 70 Meyveci CRD modelimizdir.

Çevreye saygılı, yeni nesil Stage 3B emisyon seviyesinde yerli üretim motor markamız e Capra ile üretilmiş olan bu model de standımızda sergilenecek.

Bursa Fuarı'nda bağ, bahçe ve tarla segmentlerinin en çok satan ürünlerimizin dışında 1984 yılından bu yana Tarım Makinaları Sektöründe kendi tasarım ve üretim kabiliyetleriyle toprak işleme makinalarının üretimini gerçekleştirdiğimiz Hisarlar markamız da olacak. Traktörün tamamlayıcı ürünü olan tarım ekipmanları konusunda uzman, geniş ürün yelpazesine sahip olan Hisarlar ve Erkunt stantlarımıza tüm çiftçi dostlarımızı davet ediyorum."