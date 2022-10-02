HPV virüsünde doğru tanı ve tedavi önemli

Cinsel yolla buluşan, başta genital siğiler ve serviks kanseri gibi farklı kanser türlerine de neden olabilen HPV virüsünün tedavisinde doğru tanı ve tedavi önem taşıyor. Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, HPV virüsünün tanısında multiplex PCR ve macroarray chip teknolojisi ile çalıştıklarını belirterek, bu yeni teknolojiyle 35 farklı HPV genotipinin tek bir çalışmada tespit edilebildiğini söyledi.

YÜKSEK DUYARLILIK

Talatpaşa Laboratuvarları'nda bu yöntemle aynı gün içerisinde HPV sonucunun verildiğini dile getiren Dr. Seven "Sistem çok yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğundan hatalı sonuç verme veya numune tekrarı gibi problemlerle karşılaşma ihtimali çok daha az oluyor. Şüpheli lezyonlardan alınan kuru veya sıvı tabanlı sürüntü örneklerinden en yaygın görülen 18 yüksek risk 17 düşük risk olmak üzere 35 HPV genotipini ayrı ayrı tiplendirerek negatif veya pozitif sonuç verebiliyoruz. Bu 35 genotipin dışında kalan diğer HPV genotiplerinde de tarama imkanı sunuyor, pozitif bir sonuç varsa raporlayabiliyoruz. DNA izolasyonuna ihtiyaç duyulmadan tam otomatik sistem ile çalışıyoruz. Böylece bulaş, hatalı sonuç verme ve test tekrarı gibi problemleri yaşama ihtimalimiz diğer teknoloji ve sistemlere göre çok daha az oluyor" diye konuştu.

AYNI GÜN SONUÇ ÇIKIYOR

Test sonuçlarının aynı gün içinde verilmesinin hastalar ve doktorlar açısından avantaj sağladığını kaydeden Uzm. Dr. Serdar Seven, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskiden test yaptıranlar sonuç raporu çıkana kadar ortalama 2-3 hafta bekliyorlardı. Bizler, çalışmayı aynı gün içerisinde tamamlayıp, sonucu rapor olarak verebiliyoruz. HPV tanısının erken, doğru ve güvenilir olarak konulması sadece hastalar için değil tedaviyi gerçekleştirecek doktorlar için de büyük avantaj sağlıyor. Yüksek ve düşük riskli HPV genotiplerinin ayrı ayrı raporlanması, hedefe yönelik en uygun tedavinin planlanmasını mümkün kılıyor ve tedavide geç kalınmasının önüne geçiliyor"

HPV'nin sosyokültürel ve ekonomik düzeyden bağımsız toplumsal bir risk faktörü olduğunu bildiren Dr. Seven: "HPV sadece cinsel yolla bulaşan bir virüs değildir, genital bölgelerin teması, genital bölge ile temas etmiş olan havlu gibi eşyaların ortak kullanımı yolu ile de bulaşabilir. Bu nedenle erken tanı sayesinde uygun tedavi ve önlemlerin alınması partnerlere bulaştırma hızını azaltabilir. Bu da toplum sağlığı için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.