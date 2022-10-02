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Haberler Pazar Land Of Moa’nın kapıları sınırsız eğlenceye açıldı

Land Of Moa’nın kapıları sınırsız eğlenceye açıldı

2.10.2022

Land Of Moa’nın kapıları sınırsız eğlenceye açıldı

Türkiye'nin en büyük müstakil çocuk ve eğlence merkezi Land Of Moa, her yaştan eğlence tutkunları için kapılarını renkli etkinliklerle birlikte açtı. Alsancak Şehitler Caddesi'nde hizmet veren Land Of Moa'nın Genel Müdürü Osman Genç, 6 bin metrekare alana kurulu merkezin İzmir'e yeni bir eğlence anlayışı getirdiğini söyledi.

Yürümeye başlayan çocuktan, eğlenmeye doyamayan herkesi buluşturduklarını belirten Genç, çocukların hem eğlenecekleri hem de fiziksel anlamda aktif olabilecekleri önemli bir yatırıma imza attıklarını dile getirdi.

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