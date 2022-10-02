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Haberler Pazar Neşe Erberk Anaokulları’nın 49. şubesi İzmir Konak’ta

Neşe Erberk Anaokulları’nın 49. şubesi İzmir Konak’ta

İzmir Poligon’da Çözüm Eğitim Kurumları işletmecisi Naciye Akbaş tarafından faaliyete geçirilen anaokulunun açılışına isim hakkı sahibi Neşe Erberk de katıldı

2.10.2022

Neşe Erberk Anaokulları’nın 49. şubesi İzmir Konak’ta

Neşe Erberk Anaokulları'nın İzmir'deki ikinci şubesi, Poligon semtinde hizmete açıldı. 22 yıldır faaliyet gösteren Çözüm Eğitim Kurumları'nın da Kurucu Müdürü Naciye Akbaş yönetiminde hayata geçirilen anaokulunun açılışına, Neşe Erberk Anaokullarının kurucusu Neşe Erberk de katılım gösterdi.

Alışılmışın dışında bir yöntem olan rotasyon sistemiyle eğitim verdiklerini dile getiren Naciye Akbaş, "Çocukların enerjisini doğru kullanarak aktif öğrenmelerini pekiştirmek için her yarım saatte bir kendi yaş gruplarından farklı sınıflarda ayrı branş derslerine geçtiklerini söyledi. Okulumuzda her gün mutlaka 4 saat İngilizce eğitimi veriyoruz. Kitaplarımız da yurt dışından geliyor" diye konuştu.

80 ÇOCUK EĞİTİM GÖRECEK
20 yıldan beri eğitim sektöründe faaliyet gösteren Neşe Erberk, 52. şubeyi İzmir'de Naciye Hanım ile açmaktan memnuniyet duyduklarını, bundan sonra da işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

Akbaş, 80 öğrenci kapasiteli kurumda, gems, scamper, high scope, mathazone ve reggio emilia programlarının uygulandığını vurguladı.

ERCAN AKGÜN

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