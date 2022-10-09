Bu çift önyargıları kırıyor, cesaret veriyor

Seyahat planı yaparken bile mutlu olan biri olarak sosyal medyada gezinirken karşıma bir hesap çıktı. Hesap çok ama çok uygun fiyatlara Avrupa'da 4/5 şehir gezebileceğimiz ile ilgili paylaşımlarıyla hemen dikkatimi çekti ve takibe aldım. Etrafımdaki birçok kişiye de takip etmesini önerdim. Sonra neden daha çok kişi faydalanmasın diye düşünerek bir röportaj yapmaya karar verdim. Meğer onlar da aynı hislerle yani kendilerine seyahat planı yaparken önce çevresindekilerle paylaşmış sonra neden daha çok insan görmesin diyerek 'uygunrotam' hesabını oluşturmuşlar... 20'li yaşlardaki bu genç gezginlerin tek amacı herkesin aklındaki "yurt dışına seyahat etmek pahalı ve zordur" önyargısını kırmak...

Hesaptan paylaştıkları rotalar arasında 2500 TL'ye Paris, Amsterdam, Cenevre, Roma, Berlin gibi şehirlerin 3 ya da 4'üne seyahat edebileceğiniz uçak biletleri var.

Alışveriş ve yiyecek, içecek ücretleriyle ilgili de paylaşım yapıyorlar.

Gerçekten de bu hesabı takip edenlerin yurt dışına çıkma korkusu bir anda siliniveriyor. Ben aklıma gelenleri Büşra ve Oğuzhan Erfidan çiftine sordum. Belki size de cesaret olur ve bir yerden başlarsınız...

HER ŞEYİMİZ PLANLI

- İlk kez yurt dışına ne zaman çıktınız?

İlk kez geçen yıl Mayıs ayında yurt dışına çıktık. Daha önce de çok seyahat ediyorduk. Türkiye'nin pek çok yerini gezdik. Mesleğimin de getirdiği bir alışkanlıkla ben günlük işlerimi bile bir plan dahilinde yaparım.

Saatleri, harcamaları, her şeyi planlarım.

Geçen kış bir yurt dışı tatili planlamaya başladık. İzmir'den bir şehre gidiş uçak bileti 2.500 ila 3.00 bin Lira arasındayken belli şehirleri araya koyarak aslında çok daha ucuza 4 veya 5 şehir gezebileceğimizi gördüm.

Bu konunun üzerine gittim ve pek çok araştırma yaptım. Araştırırken de çevremdeki herkese söylüyordum.

Geçen sene yaptığımız ilk rotada İzmir'den çıkıp Berlin, Paris, Barselona ve Cenevre'yi gezip İzmir'e döndük.

Bu rotayı sayfadan paylaşmadık.

O zaman bir sayfamız da yoktu zaten.

- Ne zaman açtınız bu sayfayı?

Bu yıl Temmuz'un 5'inde ilk gönderiyi paylaştım. İlk paylaşımı yaparken eşime "Bir ayda 1000 kişiye ulaşırsak paylaşımlara devam edeceğim" demiştim. Sayfa tahminimden daha hızlı büyüdü. İlk bir ayda 10 binin üzerine çıkmıştı bile. .

PAHALI ALGISINI KIRMAK

- Bunu niçin yapıyorsunuz peki?

Turizme her zaman bir ilgim vardı ama bunu hobi olarak yapıyorum.

Hiçbir şekilde para kazanma amacım yok. Sadece, öğrendiklerimi çevremdekilerle değil daha çok insanla paylaşabilmek hoşuma gidiyor. İnsanlara düşündüklerinden daha az paralarla seyahat edebileceklerini, birçok ülke ve kültür keşfedebileceklerini gösteriyorum.

İnsanlarda yurt dışına çıkmanın çok pahalı olduğuna yönelik bir algı var. Ben bunu kırmak istiyorum.

Geçen sene bahsettiğim rotayı kişi başı 2500 TL'ye mal ettik. Tek başına bir Barselona ya da Paris'e gitmek bile bu fiyatları geçer.

İLK ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ ÖNEMLİ

- Nasıl buluyorsunuz bu rotaları?

Ucuz uçak bileti uygulamaları var.

Orada kalkış noktasını İzmir olarak seçip, varış noktasını "her yere" ve tarihleri de "herhangi" olarak yazdığınızda sıralı bir şekilde çıkarıyor zaten.

Türkiye'den ilk çıkacağınız uçak ve Türkiye'ye döneceğiniz uçak çok önemli. Orada belli şehirler var. Mesela İzmir için Cenevre, Atina, Almanya gibi... Eğer ben İzmir'den Cenevre uçağını uygun bulduysam tekrardan 'Türkiye'ye nasıl dönebilirim'e bakıyorum.

O tarihler arasında da Avrupa'da hangi şehirler arasında uçak biletleri uygun diye araştırıp rotayı oluşturuyorum.

Şu anda bir rota çıkartmak 15-20 dakikamı alıyor.

BİZİ DE MERAK EDİYORLAR

- Kendinizi paylaştığınız postlara gelen tepkiler nasıl?

Sayfayı ilk açtığımızda kendimizi paylaşmıyorduk. İlk yurt dışı seyahatinden sonra bütün bir yazımızı Yunan adalarında geçirdik. Rodos, Midilli, Kos... İlk kez bu geziler sırasında "Bizden paylaşım ister misiniz diye?" bir anket yaptım. Oran çok yüksekti. İnsanlar bizi de görmek istediler. Bu sayfayı kim yönetiyor diye merak etmişler. Bu yüzden kendimizi de paylaşmaya başladık. Tepkiler de çok güzeldi.

VİZE İÇİN KRİTİK NOKTALAR

- Rotaları oluşturduk. En büyük sıkıntılardan biri de vize... Shengen vizesinde çok fazla red olduğunu duyuyoruz.

Bu konuda çok fazla soru geliyor.

İstatistiksel olarak baktığımızda onay oranı yine yüzde 80/90 seviyelerinde.

Aslında onay oranı, red oranına göre yine çok fazla sadece red oranında bir artış var.

- Kolay vize almak için verebileceğiniz ipuçları var mı?

Vize şirketinin sitesine girdiğinizde size müsait tarihleri gösteriyor. O tarihlere randevu alabiliyorsunuz.

Ben başvurum sırasında ileri tarihli Avrupa seyahatimin uçak bileti ve otel rezervasyonlarını da ekleyerek bir iyi niyet dilekçesi ekledim. Bence kendinizi doğru ifade edebilmeniz açısından bu dilekçe çok kritik bir öneme sahip. Bu yöntemle bana Aralık ayına kadar çok girişli ve 50 gün kalma süreli bir vize geldi.

- Ne yazdın dilekçede?

Önce kendimi tanıttım. Daha sonra vize aldığım ülkeye yapacağım seyahatler ile ilgili bilgilerin yanı sıra, uzun ve çok girişli bir vizem olması halinde ülkenin başka yerlerini de keşfetmek istediğimi belirttim. Daha sonra yapacağım seyahatleri de kapsayacak bir vize istediğimi anlattım. Onun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki kişi sizin sadece belgelerinizi görüyor ve ona göre karar veriyor. Bire bir konuşma sansınız olmuyor. Dilekçe, sizin kendinizi ifade etmenize yardımcı oluyor. Kısa, net ve kendinizi doğru ifade eden bir dilekçenin şansınızı artırdığını düşünüyorum.

KONAKLAMA ÖZEL BİR KONU

- Kalma işini nasıl yapıyorsunuz?

Konaklama konusunda bana çok soru geliyor ama ben otel paylaşmak istemiyorum. Ancak kendim kalıp deneyimlemişsem paylaşıyorum.

Çünkü konaklama konusunda kişilerin kriterleri çok farklı. Uçakta en iyi hava yolu şirketiyle de gitseniz en ucuzuyla da gitseniz 2 saat kadar sürdüğü için pek sorun yok ama konaklama öyle değil. Benim yüzümden insanların bir gecesinin uykusuz geçmesini , tatilinin zehir olmasını istemem. Yorumlara baksanız da bilmediğniz bir yeri önermek doğru değil. Ama bazen şöyle seçenekler var diyerek fiyat aralıklarını paylaşıyorum. Otellerde de kriterim merkeze yürüme mesafesinde olması ve fiyat performans dengesi. Fakat bundan sonra gidip memnun kaldığım yerleri eklemeyi düşünüyorum.

YAPILACAKLAR TABLOSU

- Yurt dışı seyahatlerinizde neler yapıyorsunuz? Nasıl bir program oluşturuyorsunuz?

Gitmeden önce gideceğimiz yerlerle ilgili ne kadar blog yazısı varsa okuyor, ne kadar video varsa izliyoruz.

Daha sonra kaldığımız otele yakın mesafede neler var? nereler gezilir, ne yenir, ne içilir hepsini bir tablo olarak çıkarıyoruz. Katı bir biçimde olmasa da saat saat o gün nerelere gitmemiz ve nereleri görmemiz gerekiyor planlıyoruz. Eğer bir müze girişi varsa sıra beklememek adına bileti online olarak önceden alıyoruz.

Ayrıca gerçekten görmek istediğimiz müzeleri seçiyoruz. Çünkü bütün müzelere hem zaman hem de para ayırmak çok zor.

MARKETİ TERCİH EDİN

- Yemek ve alışveriş konularında nasıl hareket ediyorsunuz?

3 gün bir şehirdeysek mutlaka bir günü restoranda yemek yiyoruz.

Bunun için de oranın meşhur olan ve deneyimlemeyi arzu ettiğimiz yeri seçiyoruz. Onun haricinde genellikle marketten bir şeyler alıp geçiştiriyoruz.

Özellikle Paris'te Eiffel'in altında piknik yapmak restorandan çok daha keyifliydi. Soğuk sandviç 1 Euro civarında, hamburger zincirlerinden yediğimiz hamburgerler de 1.5 Euro civarında. İçecekler de 0.50 Euro dolaylarında. Minimal bir şekilde geçirdik pek çok öğünü... Özellikle su veya içecek alışverişlerinde küçük bakkal tarzı marketleri değil zincir marketleri tercih ettik. Çünkü bir su, bakkalda 2.5 Euro ise zincir markette 0.15 Euro civarında oluyor. 10 günlük seyahatte iki kişi yanımıza aldığımız 400 Euro'dan 100 Euro artırdık.

Aslında iyi bir planlama ile herkes her yere gidebilir.

BURCU ILGIN