Guınness’in yıldızları

KATY PERRY

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy, 2017 yılında Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk isim olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Aynı yıl yayınlanan habere göre Justin Bieber (@justinbieber): 96.7 milyon, Taylor Swift (@taylorswift13): 85.1 milyon, Rihanna (@rihanna): 74.1 milyon takipçi sayısına ulaştı. Rekor kıran Katty Perry sonradan takipçi sayısını 110 milyona yükseltti.



RİHANNA

Rihanna, 2007 yılından beri üst üste İngiltere'de şarkılarının birinci sırada olmasıyla rekor kırdı. Bu rekoru daha önce Elvis Presley ve The Beatles kırmıştı. Rekorları arasında İngiltere'de ilk sırada yer alan ilk kadın sanatçı olması da var. Bunun üstüne arka arkaya beş yıl (2007-2011), En Çok Satan Dijital Sanatçı ve 2014'te Facebook'ta en çok Rihanna sevilen kişi olarak rekorlar kitabına alındı.

ADELE

2011'de '21' adlı albümüyle 5.8 milyon, aynı albümle 2012'de ise 4.4 milyon olmak üzere rekor satışlar yapan İngiliz şarkıcı Adel, bu rakamlarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Adele ayrıca iki single'ı ve albümünü 5 kez üst üste İngiltere'de zirvede tutmayı başaran ilk şarkıcı olması ve albümü '21' ile İngiltere'de tam 11 hafta boyunca liste başında kalmasıyla da rekorlar kitabında...

METALLİCA

Heavy Metal devi Metallica, 2013'te Antartika'da verdiği konserle, aynı yıl içinde 7 kıtada canlı konser veren ilk grup oldu. Bölgedeki araştırma ekibiyle bir yarışmayı kazananlar, Antartika'da Metallica izleme ayrıcalığını yaşadı. Çığ riskine karşı konser, kapalı bir alanda gerçekleştirildi ve izleyiciler grubun canlı performansını kulaklıkla dinledi. Bir yıl içinde 7 kıtada konser, Metallica'ya rekor getirdi.

MADONNA

Dünya popunun kraliçesi olarak kabul gören ve birçok ünlü şarkıcının idolü haline gelen Madonna, dünya genelinde 335 milyonu aşkın albüm satışıyla Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı olarak kayıtlara geçti. Rolling Stone dergisinin hazırladığı 'Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı' listesinde Madonna 36. sırada

MİLEY CYRUS

ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, internette ismi en çok aranan müzisyen olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. 2014'te yapılan haberde, yılın en çok aranan ünlüleri arasında Miley Cyrus'un listenin başını çektiğine yer verilirken, onu Kim Kardashian ve Beyonce'un takip ettiği bildirildi. Miley bu yönüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

CLEOPATRA STRATAN

Cleopatra ve ailesi, şu an Romanya'da yaşamlarını sürdürüyor. Cleopatra henüz 3 yaşındayken, 2005 yılında ilk albümünü çıkardı ve 'Pub Şa La La La La La' şarkısıyla satış rekorlarına imza attı. Cleopatra Stratan, üç yaşında iken çıkardığı albümüyle dünyanın en genç şarkıcısı unvanına sahip olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

WHİTNEY HOUSTON

6 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Whitney Houston, dünyanın 'En çok ödül alan kadın şarkıcısı' unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. 412 ödül kazanan sempatik şarkıcı, 45 yaşında hayatını kaybettiğinde, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını üzüntüye boğmuştu.

MİCHAEL JACKSON

Yaptığı grup ve solo çalışmaları ile Rock and Roll Hall of Fame'de iki yıldızı bulunan ender sanatçılardan Jackson'ın sayısız başarıları arasında en önemlileri 13 Guinness Rekoru, 13 Grammy Ödüllü, 26 Amerikan Müzik Ödülü, 12 Dünya Müzik Ödülü, Dance Hall of Fame müzesine kabul edilmesi ve dünya çapında yakaladığı 780 milyonluk bir satış rakamına ulaşmasıdır.

SHAKİRA

16 Grammy ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, 90'lı yıllarda Latin pop şarkılarının yanı sıra, yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çıkardığı albümler ve teklilerle 300 milyonu aşkın satış rakamlarına ulaşan şarkıcı, Facebook'ta 100 milyon like'a ulaşan ilk müzisyen olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

BÜLENT GÜRLÜK