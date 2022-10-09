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Haberler Pazar Kayıp Hayatlar Söke Şehir Tiyatrosu sahnesinde

Kayıp Hayatlar Söke Şehir Tiyatrosu sahnesinde

9.10.2022

Kayıp Hayatlar Söke Şehir Tiyatrosu sahnesinde
YÖNETMEN, Sinema Dizi Oyuncusu, Drama Eğitmeni Selami Taner' in ulusal platformlarda ve Aydın da yaptığı sosyal sorumluluk projeleri tüm sanatseverlerden takdir beğeni alıyor. Söke Şehir Tiyatrosu 2022-2023 Sezonu perdelerini ses getiren bir sosyal sorumluluk bir projesi ile açacak. Yönetim Kurulu Başkanı Selami Taner İç İşleri Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin desteği ile proje çalışmasını başlatan Söke Şehir Tiyatrosu, 2022-2023 sezonunda Aydın, Söke ve Kuşadası'nda toplamda 7 turne ve gösterim gerçekleştirecek. Proje ve Proje Koordinatörlüğünü Selami Taner'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Tekkanat'ın yazdığı ve Yönetmenliğini Barış Demirkaya'nın yapacağı Kayıp Hayatlar adlı oyun madde bağımlılığı ile mücadeleyi hedefliyor. Taner, "Bu oyunla ergenlerin maddeye başlamalarını önlemek için gerekli olan 'hayır diyebilme' becerisini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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