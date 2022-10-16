Bahçede mevsim değişimi

HERCAİ MENEKŞE VE ÇUHA İLE RENKLENDİRİN

Sonbaharın, bahçe bakımı için en önemli mevsim olduğunun altını çizen Şavkın, Sonbaharda, kışa girmeden son büyüme gerçekleşir ve bitki kökleri, en çok bu mevsimde çalışır. Bu nedenle, sonbahar ekim ve dikim mevsimi olarak kabul edilir. Bu mevsimde kış için hazırlık amacı ile gübreleme yapmak, oldukça faydalıdır. Sonbaharda, begonya, cam güzeli, horozibiği, kadife çiçeği gibi, yazlık mevsimlik bitkilerin değişme vakti gelmiş demektir. Onlar yerine, hercai menekşe ve çuha gibi sonbahar bitkiler dikebilirsiniz" dedi.

ÇİMLERİ ONARMAK İÇİN EN İDEAL AY: EKİM

SONBAHARDA dökülen yaprakların kompost yapımında kullanılabileceğini belirten Şavkın, çimleri onarmak konusunda en uygun dönemin Ekim ayı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Bir varil veya kova içinde biraz toprak ile örtüp çürümelerini sağlamak, kompost yapımı için yeterli olacaktır. Tırmık yardımı ile çimdeki yosunları çıkarıp çimin hava almasını sağladıktan sonra ortaya çıkan organik besinden, toprak değişimlerinde faydalanabilirsiniz."

TOHUMLARI EKME ZAMANI

Kış mevsiminde roka, marul, maydanoz, reyhan, soğan ve havuç gibi tohum ekimleri yapılabileceğini söyleyen Şavkın, "Saksılarda ve bahçedeki ekim yataklarında yer alan toprakları havalandırmak, sonbaharda şehir bahçeciliği için yapılacak ilk işlerdendir. Kokopit içinde çimlenen tohumları, topraklarını havalandırdığınız saksılara veya bahçedeki ekim tarlarına ekebilirsiniz."