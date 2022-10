EMOT Plus ve Clinic Evoy’dan sağlık turizminde güç birliği

1991 yılında kurulan, Türkiye'nin İlk El Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dal Hastanesi olma özelliğini taşıyan EMOT'un yeni yatırımı EMOT Plus Hastanesi, Clinic Evoy ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle sağlık turizminde örnek bir güç birliğine imza attı. EMOT Plus ve Clinic Evoy, Konak Best Western Plus Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla bu önemli işbirliğini kamuoyuna duyurdu. EMOT Plus Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İnan Aysel ve Clinic Evoy Genel Müdürü Buse Tokar, Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bu işbirliği modelinin ayrıntılarını aktarırken, örnek güç birliğinin sağlık turizmi sektörüne çok ciddi katkı sunacağına inandıklarını vurguladı.

OMURGA SAĞLIĞI MERKEZİ

Mikrocerrahi, ortopedi ve travmatoloji alanındaki üstlendikleri öncü rolü, EMOT Plus olarak Omurga Sağlığı Merkezi ve sağlık turizmi alanındaki iki yeni yatırımla güçlendirdiklerini belirten Başhekim Uzm. Dr. İnan Aysel, EMOT Plus Hastanesi bünyesindeki Omurga Sağlığı Merkezi'nin birçok hizmeti tek çatı altında sunarak hastalara önemli avantaj sağladığına dikkat çekti. Başhekim Uzm. Dr. İnan Aysel, sözlerine şöyle devam etti: "Omurga problemi olan hastalar, tümüyle kurumsal muhatap bulma olanağına kavuşacaklar. Omurga Sağlığı Merkezimiz, omurga problemi olan özellikle bel sorunlu hastaları tanı için tek muayene ücretiyle gereğinde bir hekim yerine bir ekip ile değerlendirmektedir. Omurga Sağlığı Merkezi; Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kas ve İskelet sistemi Radyolojisi, Diyet ve Beslenme uzmanları ile hizmet vermektedir. İzmir'de öncülüğünü yaptığımız bu yaklaşımla sizlerin tanı için birçok kez ödeme yapmamanızı, tedavi için birçok yeri dolaşmamanızı ve zaman kaybetmemenizi, kişi yerine kurumsal muhatap bulmanızı sağlamayı amaçlıyoruz."

YENİ KULUÇKA MERKEZİ

Sağlık turizmi alanında İzmir'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu alanda da örnek bir yatırıma daha imza attıklarını kaydeden Uzm. Dr. İnan Aysel, "İkinci atılımımız, sağlık turizmi faaliyeti kapsamında Clinic Evoy'a "Kuluçka Merkezi" olarak ev sahipliği yapmamızla başladı. Bu iş modelinde, EMOT Plus Hastanesi sağlık hizmetlerinin tümünü, Clinic Evoy ise turizm faaliyetlerinin tümünü üstleniyor. Sağlık Turizmi alanında EMOT Plus Hastanesi ve Clinic Evoy işbirliği modeli, herkesin yetkin olduğu alanlarda faaliyet gösterdiği ve etkin olduğu profesyonel bir kapsamda çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Sağlık turizminin kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir sektör olduğunu belirten Clinic Evoy Genel Müdürü Buse Tokar da, örnek işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sağlık turistine verilecek sağlık hizmetinin de deneyim sahibi, alanında uzman hekimler tarafından verilmesini hedefledik ve böylece EMOT Plus Hastanesi ile yollarımız kesişti. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sağlık turizmi acentesi ile sağlık tesisi arasında çok kapsamlı bir iş modeli geliştirerek sağlık turizminin her alanını kapsayan ve sağlık turistine özelleştirilmiş sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bir "kuluçka merkezi" oluşturduk. Bu oluşumun sadece estetik operasyonlar üzerinden ivme kazanan sektöre yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz." Buse Tokar sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılında sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilerden elde edilen gelir 436 milyon 212 bin ABD doları tutarındadır. Bu oluşum ile; EMOT Plus Hastanesi'nin bilgi, deneyim ve teknolojik birikiminin olduğu Ortopedi ve Travmatoloji, Mikrocerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve yeni olarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanlarında dünyanın her bir yerinde sağlık hizmeti bekleyen hastalara hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu işbirliği dışında Clinic Evoy, diğer sağlık kuruluşlarıyla obezite cerrahisi, diş tedavisi, saç ekimi üzerine de Sağlık Turizm faaliyetini sürdürecektir. Bu örnek güç birliğinin başta ülkemize, sektöre ve taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim"