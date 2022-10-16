İzmir’de düğün Portekiz’de balayı

Red Bull'da üst düzey yöneticilik yapan İsmet Arslan ve Aycan Uğur, İzmir Marriott Hotel'de düzenlenen görkemli düğün töreninde aileleri ve dostlarının alkışları eşliğinde dünya evine girdi. İsmet Arslan Vakko imzalı damatlığı tercih ederken; Aycan Uğur ise özel dikim gelinlikle şıklığını yansıttı.

Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina, genç çiftin daha önceden kıyılan nikahını, temsili olarak yeniden kıydı. Davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar DJ Levent Özbay ve ünlü şarkıcı Boygar'ın sahne performansıyla doyasıya eğlendi. Genç çift, balayı tatili için Portekiz'i tercih etti.