Testosteron yetersizliğinin tedavisi var

Erkeklerde her yaşta görülebilen testosteron yetersizliğinin cinsel, psikolojik ve metabolik sorunlara yol açtığını belirten İzmir Özel Sağlık Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömür Çerçi, hastalığın bu konuda uzmanlaşan hekimler tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

1 AYDA DÜZELME

Testosteron yetersizliğinin çeşitli semptomlarla kendini belli ettiğini dile getiren Op. Dr. Ömür Çerçi, "Kan testlerinde biyokimyasal olarak serum testosteron seviyeleri alt sınırın altında olduğu durumlarda hastalarda; seksüel olarak, psikolojik semptomlar olarak, metabolik olarak birlikteliğinde oluşan klinik sendroma Testosteron Yetersizliği denilmektedir" diye konuştu.

Testosteron yetersizliğinin tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömür Çerçi, "Belirli kriterlere sahip hastalarda bir üroloji uzmanı ve bir endokrinoloji uzmanı eşliğinde gonadotropin ve testosteron replasman tedavileri yapılabilir. Kısa, orta ve uzun etkili, oral formda, jel formunda ve kas içine uygulanan ampül formunda testosteron preperatları mevcuttur. Testosteron tedavisi başlandıktan bir ay sonra libido düzelmeye başlar. 2-3 ay için de anemi ve psikolojik durumlar düzelir. 6 ay içerisinde ereksiyon problemleri düzelmeye başlar. 9'uncu aydan itibaren kemik yoğunluğunda düzelme başlar. Testosteron yetersizliği durumunda sabah saatlerinde (saat 7-10 arasında) en az iki kez kan testosteron seviyelerine bakılması gereklidir. Şüpheli durumlarda kemik yoğunluğu ölçümünden, hipofiz manyetik rezonans görüntülemeye kadar ileri tetkiklerin yapılması ve sorunun nedeninin aydınlığa kavuşturulması gereklidir. Özetle testosteron tedavisi Libido, ereksiyon kalitesi ve diğer seksüel semptomları düzeltmektedir" diye konuştu.