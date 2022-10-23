Dünya değerleri geriye dönmemek üzere değişiyor

GÜNEŞ bilincimizin merkezidir.

Yaşama bakış açımızı belirler.

Güneşin yaydığı ışınlar üzerimizde manyetik bir etki yarattığından gündüzleri düşünme mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir. Gece güneşin etkileri azaldığı için insan beyni daha iyi çalışır. Güneş tutulması yapabileceğinizi hiç düşünmediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olurlar. Tutulmalar değişiklik ve yeni durumların ortaya çıkmasına yol açar. Her şey olumlu olacak diye bir şart yok ancak tutulmalar bazen size yeni bir kapıyı açar, daha önce asla giremediğiniz bir kapı ardına kadar açılır.

MUCİZELER OLABİLİR

TUTULMALAR, tarihlerle oynar.

Uzun zamandır istediğiniz bir şey, bir anda karşınıza çıkabilir. Yıllardır ulaşamadığımız istekleriniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir.

Aylar ya da yıllar geçmesi gerektiğine inandığınız olayları bir anda kapınıza getirir. Ortaya çıkan yeni bir hayatın başlangıcı olacaktır. Hatta cesaret edemediğiniz konuları evren sizin adınıza düzenleyecektir

GÜNEŞ tutulmaları, Ay tutulmalarından farklı bir şekilde başlangıçları vurgular. Hayatınızda bir şey biter ve yeni bir şey başlarken belki de aylar sonra yaşamınız düzene girecektir. Yeni bir oluşumun başlangıç sinyalidir.

Şunu unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir ve değişimleri tutulmalar sağlar.

25 Ekim 2022 Akrep Burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması; tarihin en büyük tutulması.

Jüpiter, Uranüs, Neptün retrolarıyla birlikte gerçekleşiyor.

30 Ekim'de Mars retrosu başlıyor.

Dünyayı temelden etkileyecek değişimlere hazır olmalıyız.

Reformist değişimler olacaktır.

Alacağımız radikal kararlar hayatımızı değiştirecek.

Uzun süredir oturduğunuz bir semtten bir daha dönmemek üzere taşınabilirsiniz.

Ülke değiştirebilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı ardına kadar açılabilir.

Meslek değiştirebilirsiniz. Devletler arası bir karmaşa ve yeni bir düzen geliyor. Ruhsal yönden duygusal değişimler, yeni alacağımız tavırlar bu Güneş tutulmasının kapsamında olacaktır.

HEMEN YARGILAMAYIN

BİR tutulmayı "iyi" ya da "kötü" olarak yargılamakta aceleci davranmayın. Tutulmalar ani olaylar getirirler ama onların gerçek anlamını anlamak haftalar sürer. Eğer bir tutulma yüzünden acı çekerseniz, evrenin sizin için daha iyi bir şey düşündüğünü aklınızdan çıkarmayın. Sabırlı ve açık olun.

DOĞUM GÜNÜYSE

BİZİ fevri ve biraz da sinirli olmaya zorlayabilir.

Duygusal olarak kendimizi güçlü hatta biraz da bencil bulabiliriz. Bir anlık kızgınlıkla yaptığımız hareketlerin bedelini duygularımızla ödemek zorunda kalmamak için sakin kalmakta fayda var. Eğer bir güneş tutulması doğum gününüze ve birkaç gün yakınlarına düşüyorsa, bunun etkilerini kesinlikle tüm sene boyunca hissedeceksiniz.

Değişimler bir sonraki doğum gününüze geldiğinizde tamamlanmış olacak.