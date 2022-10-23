  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Hoops’ta zaman duruyor

Hoops’ta zaman duruyor

23.10.2022

Hoops’ta zaman duruyor

"Zamanı Durdur" ve "Hoops'sa güzel, güzelse Hoops! "sloganıyla Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde kapılarını açan Hoops Medikal, Estetik ve Güzellik Merkezi A'dan Z'ye güzellik uygulamalarına imza atıyor.

İzmirli girişimci iş insanlarından Afet Ayaz önderliğinde kurulan ve Esra Ayaz Eren ve Nesibe Kırmızıoğlu'nun da kurucu ortakları arasında yer alan Hoops'un açılış kokteylinde İzmir'in tanınmış simaları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Hoops Kurucu Ortaklarından Nesibe Kırmızıoğlu, "Güzellik uzmanı, estetisyen ve hekimlerden oluşan 20 kişilik deneyimli ve profesyonel bir ekiple, İzmir'de güzellik ve sağlığa yeni bir bakış açısı getirmek için bir buçuk yıl önce yola çıktık" dedi.

Şirket sahibi Afet Ayaz, "Zayıflama, vücut şekillendirme, epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, saç bakım ve tasarımı, nail art, el ve ayak bakımı gibi pek çok hizmet veriyoruz. Ayrıca danışmanlığını yaptığımız hekimlerle birlikte botox, HIFU, dolgu uygulamaları, Fransız askı, PRP, mezoterapi, altın iğne, ozon tedavi, medikal ve plastik cerrahi gibi çözümler de sunuyoruz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA