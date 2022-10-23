Hoops’ta zaman duruyor

"Zamanı Durdur" ve "Hoops'sa güzel, güzelse Hoops! "sloganıyla Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde kapılarını açan Hoops Medikal, Estetik ve Güzellik Merkezi A'dan Z'ye güzellik uygulamalarına imza atıyor.

İzmirli girişimci iş insanlarından Afet Ayaz önderliğinde kurulan ve Esra Ayaz Eren ve Nesibe Kırmızıoğlu'nun da kurucu ortakları arasında yer alan Hoops'un açılış kokteylinde İzmir'in tanınmış simaları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Hoops Kurucu Ortaklarından Nesibe Kırmızıoğlu, "Güzellik uzmanı, estetisyen ve hekimlerden oluşan 20 kişilik deneyimli ve profesyonel bir ekiple, İzmir'de güzellik ve sağlığa yeni bir bakış açısı getirmek için bir buçuk yıl önce yola çıktık" dedi.

Şirket sahibi Afet Ayaz, "Zayıflama, vücut şekillendirme, epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, saç bakım ve tasarımı, nail art, el ve ayak bakımı gibi pek çok hizmet veriyoruz. Ayrıca danışmanlığını yaptığımız hekimlerle birlikte botox, HIFU, dolgu uygulamaları, Fransız askı, PRP, mezoterapi, altın iğne, ozon tedavi, medikal ve plastik cerrahi gibi çözümler de sunuyoruz" diye konuştu.