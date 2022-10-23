Kürşat Başar D&R Kitap Fuarı’nda İzmirlilerle buluşuyor

TÜRKİYE genelindeki D&R mağazalarında düzenlenen D&R Kitap Fuarı'nda birbirinden değerli yazarlar, okurlarıyla buluşup söyleşi gerçekleştirerek kitaplarını imzalıyor.

İSTİNYEPARK'TA OLACAK

"BİR Kitapla Değişir Dünyan, D&R Senin Dünyan" konseptiyle düzenlenen D&R Kitap Fuarı'nda bu hafta, başarılı yazar Kürşat Başar okurlarla bir araya gelecek. Bugün İzmir İstinyePark'ta düzenlenecek imza günü, saat 17.00'de başlayacak. Gazeteci ve yazar Kürşat Başar, çok sevilen kitapları "Gerek Yok, Hoş Değil", "Dışarda Kötülük Vardı" ve "Aklımda Hep Sen"in imza gününde okurlarıyla bir araya geliyor. Başar'ı İzmirli sevenleriyle bir araya getirecek etkinliğe, D&R İzmir İstinyePark mağazası ev sahipliği yapacak. İmza günü, 17.00'de başlayacak. Yazar, Gerek Yok Hoş Değil'de, yaşamın ortasındaki rengârenk bir pencereden tarif ediyor manzarayı...

YEPYENİ SERÜVENLER

DIŞARDA Kötülük Vardı'da ise insanın en doğal hallerine, ilişkilerin en tarafsız izahlarına ve yaşamın çıkmazlarına dair en özgün ve çarpıcı cümlelerin ustası Kürşat Başar, zamansız anlatı ritmiyle hâlâ günceli yakalıyor. Aklımda Hep Sen günün birinde seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru'nun, bilinmeyen bir yere doğru çıktığı tren yolculuğunda anımsadıklarıyla, çocukluktan genç kızlığa evrilme, büyüme, yalan söylemeyi öğrenme, kendini arama, geçmişle hesaplaşma ve hayatının ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.