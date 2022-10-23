Su altındaki turizm hazinesi

Balıkesir'in Değerleri temasıyla, heykeltıraşların elinde şekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi'nin en güzel koylarından olan Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gemi Yatağı Koyu ve Tilki Koyu karşısında sualtı güzellikleriyle buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir'i tüm dünyaya tanıtacak.

Birbirinden kıymetli sanatçıların; Ömer Seyfettin'den Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, Sarı Kız'dan Seyit Onbaşı'ya, zeytinden kuzuya kadar Balıkesir'in birçok değeri ve mitolojik karakterlerinin yontulduğu heykeller, kısa bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi.

Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen sualtı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.

DALIŞ SPORLARININ MERKEZİ

Sualtı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan "Gömeç Su Altı Heykel Galerisi", Balıkesir'de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak.

BALIKESİR'İN DEĞERLERİ

'Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nin; Balıkesir'in tanıtımı, ticareti ve turizminin 12 ay sürdürülebilir olması için yaptıkları etkinliklerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, su altına indirilen heykellerin hepsinin Marmara Adası mermerlerinden yapıldığına dikkat çekti. Dalış tutkunlarını denizin altında zenginlikleri görmeye davet eden Başkan Yücel Yılmaz "Biz denizimizi önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da dünyaca ünlü kırmızı mercanlarımızı yine işbirliği ile koruması için yeni projemizi hayata geçirdik. Dalış tutkunları da kısa bir sürede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugünün kahramanlarını yansıtan heykellerimizi görebilecekler. Burada farklı bir turizm olacak. Bu galerimiz Gömeç'imize çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak sualtı dünyasının çeşitlenmesini ve bu sayede insanların istedikleri noktalarda dalmalarını ve denizimizin zenginliklerini görmelerini istiyoruz" dedi.

İLK ZİYARETÇİ REKORTMEN

DALIŞ tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. Dünya rekoru sahibi Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne de dalarak etkinliğe destek verdi. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.

SUAT SALGIN