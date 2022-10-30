Sağlık ve siyaset dünyası açılışta buluştu

Son teknoloji tanı ve tedavi hizmetlerini bir arada sunan Vatan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İzmir Bayraklı'daki Vatan Ağız ve Diş Sağlığı Smyrna Meydanı Polikliniği şubesini görkemli bir törenle hizmete açtı. Poliklinik bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, siyasi partilerin il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının ilgili müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm konuklara katılımları için teşekkür eden Vatan Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pervane, Bayraklı Sevgiyolu'nun ardından ikinci şubelerini de Smyrna Meydanı'na açarak hizmet çıtasını yükselttiklerini söyledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelasını Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pervane, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Uzman Psikoterapist Ferhan Bıçakçılar ve davetliler birlikte kesti.