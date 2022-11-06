Ev konforunda kaliteli bir yaşam

Saruhanlı'da, Işıkoba Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Yoğun bir katılım ınyaşandığı açılış törenine Manisa Vali Yardımcısı, Ahmet Yılmaz, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Güleç ve Yardımcısı Sedat Sevimli, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürü Meliha Yılmaz ile pek çok bürokrat ve davetli katıldı.



SAĞLIK, GÜVENLİK VE HUZUR

Protokol konuşmalarının ardından açıklamalarda bulunan Işıkoba Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu ve Sorumlu Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Necati Işık, 12 bin metrekare alan üzerine kazandırdıkları merkezin dev bir yaşam alanı olduğunu söyledi. "Misafirlerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşamlarını sürdürmelerini ve kendi ev konforunda hizmet almalarını önemsemekteyiz" diyen Işık sözlerini şöyle sürdürdü:





BHKS STANDARTLARINDA

"Merkezimiz, 55 yaş üstü bireylere en üst düzeyde hizmet sunmak için kalite yönetim sistemleri ile kurulan tesisimiz, misafirlerine günlük yaşamları süresince gözetim ve destek sağlayarak yaşam kalitelerini sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır. 8 bin 400 metre kare yaşam alanı, 8 bin metrekare de bahçesi olan merkezimizin toplam kapasitesi 190'dır. Kurumumuzda 1, 2, 3 ve 4 kişilik 68 adet yaşlı bakım odası ile 18 adet idari ve alt personele ait odalar yer alıyor." Işık, "IŞIKOBA, ASHM tarafından onaylanmış, bakım ihtiyacı olan yaşlı bireylerin, bakım, sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yaşlılarımız ile bir aile ortamı içerisinde huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tüm yasal mevzuat şartlarına bağlı kalarak yaşlı bakım hizmetlerini insani değerleri en önde tutarak gerçekleştiren sosyal bir kuruluştur" dedi. Işık ayrıca, "Üst düzey kalitede hizmet verilen ve erişebilirliğin ön planda olduğu merkezimiz, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları'na (BHKS) uygun olarak tasarlandı. Yüksek standartlarda sağlık hizmeti başta olmak üzere, yetkin personel, fizik tedavi hizmetleri ve muhteşem bir ortama sahip olan merkezimizin Işık ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.