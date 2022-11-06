Hareketli bir hafta bizi bekliyor

Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yazdı



KOÇ

Yargılamaktan çekinmeyin



Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyorsunuz.

Ancak zorlanıyorsunuz.

İlişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında müthiş bir denge düşünceler gelişiminizi engelleyebilir.



BOĞA

Çevrenize aldırmayın



Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızdaki söylemlerine aldırmamalısınız.

Günlük temponuzu arttırıcı çalışmalar içinde olmanız, bazılarının kıskançlık duygularını atağa kaldıracaktır.

Sonuç, başarı getirecek.



İKİZLER

Bütçenizi dengeleyin



Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız.

Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel günlerden birindesiniz.

Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bu dönemde başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz.



YENGEÇ

Duygularınızı denetleyin



Nedensiz sorularınızla kendinizi yorgun düşürüyor ve yaşamı kendinize zehir ediyorsunuz. Gereğinden fazla yaşamı sorguladığınız için, zamanınızın bir bölümünü dinlenmeye ayırmalısınız. Duygusal olayların tekrarlarından hoşlanmayacağınız için, partnerinizle aranıza görünmeyen bir engel koymak istiyor ve bunu başarmak için, tüm gücünüzle savaş veriyorsunuz.



ASLAN

Eski hataları unutun



Bu hafta felsefi yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz. Olayları derinlemesine düşünmemelisiniz. Alınganlık yapmamanız gereken bir dönem olmasına rağmen detaycılık, istemediğiniz bir takım olayların içinde kalmanıza neden oluyor. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız.



BAŞAK

Mantığınız sizi yoruyor



Sevdiğiniz kişi bazı konularda sizi üzebilir. Durumunuzu gözden geçirmelisiniz.

Beklemeniz gereken konularda acele etmemelisiniz. Çevreniz yine çok kalabalık ve siz bu yoğunluğu seviyorsunuz. Üretmeyi sevdiğiniz için, sürekli koşturma halindesiniz. Durum böyle olunca her şeyi unutuyorsunuz.

Mantıkla hareket ettiğiniz için başaramayacağınız iş yok.



TERAZİ

Duygularınızı abartmayın



Çevrenizde gelişen olumsuz olaylara tepki gösteriyorsunuz. Toplumsal egonuzun yüksek olduğu bir hafta olmasına rağmen, duygusal değişime açık olmanızdan dolayı, kişiselliğinizi yeterince ortaya çıkaramayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha belirgin bir şekilde sergileme fırsatı önünüze çıkacak, değerlendirmelisiniz.

Duygularınızı büyütüyorsunuz.



AKREP

Güven duygunuz önemli



Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz. İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir hafta içindesiniz.

Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun. Güçlü kişilerle yapacağınız işbirlikleri önem kazanıyor. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız.



YAY

Yaratıcılığınız mükemmel



Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Yaşanabilecek pürüzler gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz.

Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz.



OĞLAK

Takıntılarınızdan kurtulun



Mars çalışma ve ruhsal evinizde geri gidiyor. Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi formatlamalısınız.

Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz.

Özellikle bu dönem, karşılaştığınız kişilerin, değişik fikirleri kafanızın karışmasına neden olacaktır.



KOVA

Enerjinize odaklanın



Proje geliştirmek için, yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.

Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni fikirler ve yeni çalışmalar için uygun bir dönem. Derin düşünceler içindesiniz.



BALIK

Hislerinize güvenin



Retro Neptün'den aldığınız etkileşim sayesinde hayalleriniz değişiyor. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerjiyle birçok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilirsiniz.

Duygularınız karışık olduğu için, hata yapmaktan korkuyorsunuz. Eski olayların üstüne bir sünger çekmeli ve farklı olaylara yelken açmalısınız.