‘Motosiklet tutkumuz esaretten doğan cesaret’

Belki siz de görmüş, elleriniz kızarana dek alkışlamışsınızdır onları... Özellikle yüreklerimizin umutla, özgürlükle, coşkuyla kabardığı bayram günlerinde...



Atatürk'lü tişörtleri, kırmızı beyaz bandanaları, kasklarının altından rüzgarda savrulan saçlarıyla aramızdan geçerken motosikletleriyle...

İsimleri gibi rengarenk 14 kadından oluşan 'Renkli Kasklar Kadın Motosiklet Grubu'ndan bahsediyorum size... Hepsi farklı meslek ve değişik kesimlerden gelen ama motosiklet üzerinde aynı 'özgür kadın' kimliğinde buluşan Renkli Kasklar Kadın Motosiklet Grubu'nun kuruluşu ve faaliyetlerini, grubun sözcüsü Pınar Kuveydar Özcan ve Derya Gayretliler ile konuştuk...



HİYERARŞİNİN OLMADIĞI BİR GRUP



■ Sadece kadınlardan oluşan bir motosiklet grubu kurma düşüncesi nasıl ortaya çıktı?

İzmir'de 21 Ekim 2020 yılında motor kullanmanın özgürlük olduğunu ve sürekli kurallar altında yaşadığımız bir toplumda, hiyerarşinin olmadığı, kararların ortak alındığı bir kadın grubumuz neden olmasın diye düşünerek bu grubu kurduk. Kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini iki teker üzerinde bir araya gelerek göstermek istedik.



COŞKUYLA KARŞILANIYORUZ



■ Daha çok özel günlerde mi sürüş etkinlikleri düzenliyorsunuz?

Milli bayramlarımızda, o coşkuyu yaşamak ve yaşatmak için mutlaka bir arada oluyoruz. Kırmızıbeyaz giyinerek, bayraklarımızı alarak sürüş yapıyoruz ve her geçtiğimiz yerde coşkuyla karşılanıyoruz.

Her 15 günde bir aramızda toplantı yaparak hafta sonları için sürüş programları belirliyoruz.

Grubumuz 14 kişilik ama her zaman herkes uygun olamayabiliyor, kimseyi zora koşmuyoruz...



BİZİ TUTKU BİRLEŞTİRİYOR



■ Çünkü hepinizin farklı toplumsal rolleri ve meslekleri var değil mi?

Elbette... Aramızda ev hanımından hemşireye, tasarımcıdan öğretmene, özel sektörde çalışandan polisine kadar değişik mesleklerden arkadaşlarımız var. Birçoğumuz evli ve anneyiz. Ama bizi bir araya getiren şey motosiklet tutkusu...

Sürüş sırasında normal hayattaki kimliğimizden, kadınları kısıtlayıcı tüm baskı ve düşüncelerden sıyrılarak, ayaklarımızın iki karış altında akan yolu hissetmenin keyfini çıkarıyoruz.





RENKLİ VE CIVIL CIVILIZ



■ Renkli Kasklar adı nereden geliyor?

Renkliyiz çünkü. Kadın olduğumuz için renkliyiz. Adımız da renkliliğimizden, cıvıltımızdan, her rengi üzerimizde taşıyabilmemizden geliyor. Rengarengiz biz kadınlar.



■ Trafikte nasıl karşılanıyorsunuz?

Cesaretimizden dolayı takdir ediliyor ve alkışlanıyoruz genellikle. Hayret edenler ve bu koca motorları nasıl kullandığımızı soranlar da çok.

Tabii ki yolda sıkıştıranlar da. Çünkü erkeklerin çoğu trafikte de egemenlik kurmak istiyor, kaskın altında saçınız göründüğü anda bir üstünlük yarışı başlıyor. Sağa atmaya çalışıyorlar sizi, hızınızı hazmedemiyorlar. Ama biz de bu tür egolara, cinsiyetçi yaklaşımlara karşı kadının güçsüz olmadığını göstermek için yollardayız. Motosiklet tutkumuza, 'esaretten doğan cesaret' diyebiliriz.







"TÜM KİMLİKLERİMİZ İKİ TEKER ÜSTÜNDE EŞİTLENİYOR"



Farklı motor gruplarından gelen kadınların birleşmesiyle mi kuruldu Renkli Kasklar?

Evet farklı motosiklet gruplarındaki kadınların haberleşmesiyle bir araya gelindi. Kendimize ait bir grubumuz olsun istedik. Daha rahat, özgürce ve kimsenin kimseye üstünlük sağlamadığı, motor üzerinde bütün kimliklerimizin eşitlendiği bir grup olmayı hedefledik. Bazı gruplar gibi üyelik için motor büyüklüğü konusunda bir kriter koymadık.



"MOTOR KEYFİ AŞIRI HIZ ANLAMINA GELMİYOR"

■ Motosiklet kullanmayı isteyip de cesareti olmayan kadınlara ne tavsiye edersiniz?

Motor kullanmayı çok sevmeleri lazım. Sevgi, korkuyu yener. Kendilerine güvenmeli, başaracaklarına inanmalılar. Deneyim kazanmak için de iyi bir motosiklet eğitmeninden sürüş dersleri almalarını öneririz. Motorun keyfini sürmek, aşırı hız anlamına gelmiyor. Sağlıklı bir sürüş için hırstan, gösteriş uğruna tehlikeli hareketlerden kaçınmak gerektir. Biz kadın sürücülerle erkekler arasındaki fark, onların egolarına daha çok teslim olması.

"HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜMEK"

■ Motor üzerinde size en çılgınca gelen şey nedir?

Biz temkinli ve kurallara bağlıyız, asla yapmıyoruz ama tek teker üzerinde gitmek diyebiliriz.



■ Hedefleriniz var mı?

Büyümeyi istiyoruz. Motosiklet kullanan ya da kullanmayı isteyen kadınları aramızda görmek istiyoruz. Büyüdükçe güçlenerek sosyal sorumluluk projeleri üstlenmeyi amaçlıyoruz.







PARK YERİ OLMAMASI SORUN

■ Karşılaştığınız riskler ve sorunlar neler?

En önemli sorunumuz gittiğimiz yerlerde motosiklet park yerlerinin olmaması... Bunun yanı sıra yolların bozukluğu, çukur ve tümsekler... En önemli risk ise yağış ve asfaltın kaygan olması.



■ Motosiklet grupları arasında bir iletişim var mı? Özel günlerde nasıl bir atmosfer oluşuyor?

Bütün gruplar birbirini sosyal medyadan takip ediyor ve haberleşiyor.

Milli bayramlarda hepimiz tek yürek oluyoruz. Kortejde yüzlerce motosikletli arasında biz 14 kadını gördüklerinde alkış kıyamet kopuyor. Hepimiz Ata'mızı ve Türk bayrağını temsil eden tişörtlerle, bandanalarla meydanda toplanıyoruz. Böyle günlerde bize Yunus polisleri eşlik ediyor, kırmızı ışıkta durma, kavşaktan bir araç çıkma derdi olmadan, tezahüratlar eşliğinde turumuzu tamamlıyoruz.

Bayramlarımız çok daha özgür, daha kalabalık ve coşkulu geçiyor.



ENGEL GİBİ GÖRÜLÜYORUZ



■ En çok kimler rahatsız ediyor sürüş sırasında?

Taksiciler ve minibüs şoförleri...

Çünkü sürekli yol kendilerinin olsun istiyorlar. Motosikletlileri trafikte engel gibi görüyorlar... Ama kendileri yol ortasında duruyor, olmadık yerlerde yolcu indirip bindiriyorlar.



■ Üstlendiğiniz bir sosyal sorumluluk projesi var mı?

Grubumuzdaki kadınların tamamı hayvan sever, 14 kişiyiz ve hepimizin evinde beslediği bir hayvanı var. Renkli Kasklar Kadın Motosiklet Grubu olarak önümüzdeki projelerimizden biri, sponsorlar da bularak sokaktaki canlıların beslenmesine, hasta ve engelli olanların tedavilerine katkı sağlamak... Çünkü motosikleti sevmek, doğayı, hayvanları, tüm canlıları sevmektir.

BÜLENT GÜRLÜK