Tatilde İzmir’de yapacak çok şey var

Ara tatile sayılı günler kala tatil rotasını Ege'ye çevirenler için İzmir, her zaman olduğu gibi benzersiz bir destinasyon olarak dikkat çekiyor. Ege'nin incisi İzmir, muhteşem denizi, marinası, tarihi mekanları, tertemiz doğası ve her noktada yer alan seçkin kafe - restoranlarıyla turistlere birçok güzelliği bir arada sunuyor. Yılın ilk ara tatiline özel konaklama fırsatlarıyla tatilini İzmir'de geçirecek olan ziyaretçiler için Wyndham Grand İzmir Özdilek, doğayla iç içe ayrıcalıklı konumu eşliğinde huzurlu bir tatilin adresi oluyor. Misafirler, tatil boyunca kapalı havuz, termal havuz, jakuzi, Türk hamamı, sauna, buhar odası ve fitness center'ı kullanabiliyor. Ebeveynler masaj veya bakım hizmetlerinden faydalanırken çocuklar ve gençler deniz kıyısında ve kent ormanında ücretsiz sunulan bisikletlerle keyifli anlar yaşayabiliyor. Misafirler, canlı piyano müziği ve eşsiz deniz manzarasının keyfini sürerken seçkin lezzetlerin tadına varabiliyor.



TARİH, DOĞAVE ALIŞVERİŞ

● Tarihi ve turistik beldelere ulaşımın kolaylığı ile şehirde tur yapabilirsiniz.

● Sahil şehri olan İzmir'in neredeyse her noktasında, mükemmel deniz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

● İzmir'e yakın mesafelerdeki Seferihisar, Gümüldür, Özdere, Urla, Çeşme ve Alaçatı kuzeyde Foça gibi ilçelerde tarih ve lezzet dolu bir gezi rotası oluşturabilirsiniz.

● Tarihi Kemeraltı'nda, binbir çeşit ürünün bulunduğu çarşıda alışveriş yapabilir ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Antik Roma Agorası'nı ziyaret edebilirsiniz.

● Tarihi Kızlarağası Hanı ile meşhur Hisarönü'nde, sevdiklerinize orijinal hediyelikler alabilir ve kumda pişirilen kahvenizi keyifle içerken kaymaklı şambali tatlısını yiyebilirsiniz.

● İnciraltı'nda çocuklarınızla bisiklet sürerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

● Flamingolarıyla ünlü İzmir Kent Ormanı'nı ve marinaya kadar uzanarak çevrenin güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

● Kordon boyunda güneşin batışını izleyebilir, vapurda martıları besleyebilir şehrin lezzeti kumrunun tadına bakabilirsiniz.

