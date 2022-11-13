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Haberler Pazar 15 günde 300 kişilik düğün

15 günde 300 kişilik düğün

13.11.2022

15 günde 300 kişilik düğün

URLA Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarından Ece Günşeber ile bir içecek firmasında baristalık yapan Çağkan Mersin, Narlıdere Princess Garden'de attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi. 4 sene önce Urla Belediyesi'nde iş ortamında tanışan ve zamanla arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen genç çift, 15 gün içerisinde de evlenmeye karar vererek nikah masasına oturdu. Solist Hakkı Balamir'in sahne aldığı gecede eğlenceli saatler geçiren çiftin şahitliğini, damadın teyzesi Zuhal Çetinkaya ile gelinin ablası Simge Bakan gerçekleştirdi. 300 kişinin katıldığı düğün sonrası balayı tatili için Ege kıyılarını tercih etti. NATO'da çalışan damadın anne ve babası Hakan ve Ümran Mersin'in arkadaşları da geceye katılanlar arasındaydı.

ERCAN AKGÜN

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