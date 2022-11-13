Mandarin’de eğlence tam gaz devam ediyor

BAYRAKLI'NIN gözde mekanlarından Mandarin Restoran ve Santos Club, doludizgin programlara devam ediyor. Serkan ve Erkan Arslan kardeşlerin sahibi olduğu her iki mekan, bu hafta da ünlü isimleri sahnesine taşıyarak müşterilere eğlenceli saatler yaşattı.

Pazar akşamı sahne alan ve o günkü repertuarını Instagram mesajlarına göre hazırladığını söyleyen Özgür Alter, programda Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses ve Ahmet Kaya şarkılarına yer verdi. Güçlü sesiyle beğeni toplayan Alter, pazar günü olmasına rağmen mekanda kendisini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

Salı akşamı sahneye çıkan Deniz Seki ise hasta haliyle bile keyifli bir geceye imza attı. Mandarin'de ilk kez konser veren ünlü popçu, mekanın marka rengi olan turuncu bir kostümle mikrofon başına geçti. Vokalistliğini yapan erkek kardeşi Serkan Seki ile dans edip tatlı atışmalarda bulunan Seki, sevenlerine neşeli dakikalar yaşattı.

Bu haftanın üçüncü ünlü ismi ise Hande Yener oldu. Her kostümüyle gündem olan ünlü sanatçı, bu kez de mekana özel olarak yaptırdığı saçlarıyla dikkat çekti. Upuzun mor saçlarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Yener, İzmir Marşı'nı söylerken masaların arasında dolaşıp sevenlerine mikrofon uzattı.

ERCAN AKGÜN