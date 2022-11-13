Öldüren enstrümanlar

FLÜT İLE VURULAN KADIN ELİZABETH JACKSON

David Mills, 25 Mart 1751 gecesi hizmetkârı Elizabeth Jackson'la hararetli bir tartışmaya girdiği sırada flüt pratiği yapıyordu. Kadın, kaba bir şey söyleyen Mills'e bir şamdan fırlattı. Kapıcı ve uşak onları ayırmadan önce Mills kadına misilleme yapmak için sol şakağına flütüyle vurunca olanlar oldu.

Jackson bu olaydan sonra dört saat daha hayatta kaldı, yürüyebildi ama mantıklı bir konuşma yapamadı. Hizmetçi arkadaşları, kafatası kırıkları için ne yazık ki etkisiz bir tedavi olan kanını almaya karar verdiler. Ardından bir cerrah çağrıldı ancak onu hayatta tutmaya yetmedi. Daha sonra Mills'in duruşmasında cerrah, Elizabeth Jackson'ın kemiklerinin zayıf olduğunu ve o nedenle öldüğünü iddia etti.

PİYANO TARAFINDAN EZİLEN JAMES FERROZZO

Bir piyano tarafından ezilmek genellikle çizgi filmlerde gördüğümüz bir şey olsa da James Ferrozzo'nun başına gelenler bir çizgi filmden bile daha garip. San Francisco'da Condor Club adlı bir gece kulübünde bir kadın dansçı ile mekanın görevlisi erkek arkadaşı James Ferrozzo'nun arasındaki yanlış anlaşılma can aldı. Dans gösterisine göre öncü dansçı Carol Doda ikinci kattan beyaz kuyruklu piyano ile aşağı indiriliyordu. Bu sırada her nasıl olduysa piyanona birden aşağı düştü ve altında kalan Ferrozzo hayatını kaybetti.

CHARLES RATHERBEE TROMPETİ İÇİN HAYATINI YİTİRDİ

1845'te bir yaz günü, bir trompetçi Charles Ratherbee, kendi bahçesinde yer kiralayan ve kendisinin patates ekmeyi planladığı yere tohum eken Joseph Harvey ile kavga etti. Harvey Ratherbee'nin karşı gelmesiyle baş başa kalınca Ratherbee'yi dirseğiyle yere düşürdü. İki hafta beş gün sonra, Ratherbee öldü. Harvey, Ratherbee'nin ölümü nedeniyle tutuklandı ancak bir doktor başka bir katili saptadı: trompet! Ratherbee'nin tanı konulmamış akciğer hastalığı, müzik kariyeriyle daha da kötüleşmişti. Cerrah, Harvey'in adam öldürme davasında, "Bir trompetin üflenmesi hastalığı kesinlikle artıracaktır" dedi. "Trompet çalmaya uygun durumda olup olmadığı" sorulduğunda cerrah açıkça "Hayır" diye yanıtladı. Harvey beraat etti ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

MARİANNE KİRCHGESSNER'İN CAM MIZIKASI

Benjamin Franklin, 1761'de cam mızıkayı (veya armonikayı) icat ederek müzik dünyasına ölümcül bir bela getirdi. Müzik tarihçisi Karl Pohl, 1862'de "Birkaç ülkede polis tarafından yasaklanmıştı" diye yazarken, Karl Leopold Röllig 1787'de "Kulağı dolduran sadece hafif hava dalgaları değil, aynı zamanda büyüleyici titreşimler ve sürekli gerginliktir. Çanaklar kaseler, korkunç, hatta ölümcül hastalıklar üretebiliyor" şeklinde yazmıştı. 1808'de Avrupa'nın önde gelen cam armonika virtüözü Marianne Kirchgessner 39 yaşında öldüğünde, arkasında şüpheli enstrümanı çalarken gerginlik yaşadığına dair birçok iz bırakmıştı.

ORG RESİTALİNDE BİTKİN DÜŞEREK ÖLEN LOUİS VİERNE

Enstrümanların kralı olduğu söylenen orgun, atletik dayanıklılığı olan bir sanatçıya ihtiyaç duyduğunu belki bilirsiniz. 67 yaşındaki Louis Vierne, 2 Haziran 1937'de Notre Dame katedralinde bir resital vermek zorunda kaldı. Vierne, son akoru çaldıktan sonra -adeta kalp krizinin yarattığı etkide olduğu gibi- çöktü. Ancak ne yazık ki bunu konseri dinlemeye gidenlerden bazılarının resitalin bir parçası olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. Örneğin konsere katılan Galyalılardan biri Vierne'nin bu hareketini "trajedik" olarak değerlendirip takdir etti. Ardından cansız ayakları orgun pedalına düşen Vierne ile ilgili konseri dinlemeye gidenlerden birinin ise o anları "efendisi için ağlıyor gibi görünen, hayranlık uyandıran enstrümandan alçak bir sızlanma duyuldu" diye not ettiği ortaya çıktı.

PİYANOYA BAĞLANAN SOPHİA RASCH

10 yaşındaki Carl Rasch'ın bakıcısı Susannah Koczula eşiyle birlikte Carl'ı, kardeşi Clara'yı ve mahalleden arkadaşları Woolf'un dikkatini dağıtarak evlerinde bir soygun gerçekleştirdi. Koczula'nın kocası, mücevherleriyle çıkmadan önce Carl ve Clara'nın annesi Sophia Rasch'ı bağlayıp boğdu. Sonrasında olayla ilgili Woolf, "Piyanoya vurdu," diye konuşurken; 1894'te yargılanan Susannah Koczula ile ilgili Carl Rasch "Susannah'nın birkaç kez piyano çalmaya çalıştığını gördüm. Susannah piyano çalamadı" şeklinde ifade vererek annesinin piyanoya bağlanarak öldürüldüğü iddialarını güçlendirdi.

LİR İLE ÖLDÜRÜLEN LİNOS

EFSANEVİ Antik Yunan'ın en büyük müzik öğretmenlerinden biri olan Linos, Herakles'i öğrenci olarak aldı. Tarihçi Diodorus Siculus'a göre yarı-tanrı Herakles "ruhunun tembelliği nedeniyle kendisine öğretileni takdir edemedi" ve bu yüzden sert bir kınamadan sonra öfkeye kapıldı ve Linos'u liriyle öldürene kadar dövdü. Herakles, yargılama sırasında bir tür eski savunma yasasını şüpheli bir şekilde savunma olarak kullandı ve temize çıkarıldı ama olan hocası Liros'a oldu. Zavallı Linos, öğrencisi Herakles'in bir lir ile döverek öldürdüğü bir müzik öğretmeni olarak tarihe geçti.