Şanlı tarihi taşıyan rozetler

Cumhuriyet'in kuruluşundan 1928 yılındaki Harf Devrimi'ne kadar olan süreçte kullanılmakta olan Arap harfli Osmanlı alfabesinin kaldırılıp yerine Latin harfli Türk alfabesine geçmesinden önce, İzmir'in ilk Türk spor kulübü Karşıyaka'nın çeşitli dönemlerde, üzerinde eski Türkçe yazılar bulunan rozetlerden yaptırdığı biliniyor. O dönemde yaptırılan 3 farklı versiyon rozetten ikisinin Fransa'da, birinin de Viyana'da üretildiği tahmin ediliyor. Çok azı günümüze ulaşabilen bu rozetlerin, taşıdığı tarihi değer ise büyük. Karşıyaka Spor Kulübü Tarih ve Müze Kurulu üyesi ve koleksiyoner Bedri Cumhur Doğu, Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'nde sergilenenlerin dışında iki yeni rozeti tarihin tozlu sayfaları arasından çıkardı. "Spor tarihimiz için mutlu bir gün" diyerek heyecanını aktaran Doğu, Karşıyaka tarihine ait obje, belge ve fotoğraftan oluşan paha biçilemez koleksiyonuna bu değerli iki objeyi katmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

FRANSA'DA DA ÜRETİLMİŞ

Karşıyaka Spor Adamları Derneği Başkanı Rahmetli Bülent Zeren'in koleksiyonunda bulunan, ilk kez Karşıyaka Spor Tarihi Müzesinde sergilediği, 1925 yılında yaptırılan, Karşıyaka Spor Kulübü'nün ilk armasını taşıyan rozetin, atölyesi Viyana'da bulunan Souval şirketi tarafından yapılan ve şimdiye kadar bilinen tek rozet olduğu düşünülürken, Doğu'nun ortaya çıkardığı, aynı armayı taşıyan ay-yıldızlı ve üzerinde Karşıyaka'nın alamet-i farikası "Kaf Sin Kaf" harflerinin bulunduğu yeni rozet ise Fransa/Paris, Charlot Caddesi'nde bulunan mağazada üretilen versiyonu olduğunu tespit etti.

Doğu bu rozetin farkını şu sözlerle dile getirdi: Bu rozet, Fransa/Paris, Charlot Caddesi'nde bulunan, sportif ürünlerin ve bu tarz sportif madalya ve rozetlerin üretildiği mağazada üretilen versiyonu. Bu versiyon şu anda çok önemli ve değerli." Önceki yıllarda müzede sergilenen rozetin üreticisi Rudolf Souval ile ilgili bilgi veren Doğu, "Souval, 1819'da Viyana'da doğdu. Atölyesi de Viyana'da olan Souval 1899'da vefat etti ve firma Souval adı altında rozet üretmeye devam eden Bay Ludwig Umlauf ve eşi tarafından devralındı. Şirket, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine kadar aktif kaldı" diye konuştu. Hem Türkiye spor tarihi açısından hem de Karşıyaka spor tarihi açısından önemli bir keşif olduğunu aktaran Doğu, yalnızca Viyana'da yapıldığını bildiğimiz rozetin, Fransa'da başka bir üreticide üretilmesi çok önemli bir olay. Çeşitli koleksiyoner dostlarımıza danıştık, netice de rozet üretimini yapan ustaların, o tarihlerde bu işin ustası olduğunu bildiğimiz Ermeni rozet ustaları tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz diye konuştu.

İZMİR YAZISI ÖNEMLİ

İkinci rozetin ise armadan farklı olduğunu belirten Bedri Cumhur Doğu, "İlk kez ortaya çıkan rozette, üç sıra yazı olarak görülen ve en üst kısmında "İzmir" yazılı olması çok değerli. Ortada ise çok güzel ve kaligrafik yazı tipi ile eski Türkçe "K.S.K." yani Kaf Sin Kaf yazısı dikkat çekici ve nadir karakterde. En altta ise İzmir'in en eski kulübü olan Karşıyaka'nın kuruluş tarihi hicri olarak "1328" yazılarak önemli bir detay nakşedilmiş. Hicri 1328, miladi olarak 1912 tarihine tekabül ediyor" dedi.

NEDEN KAF SİN KAF?

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün baş harfleri olan K.S.K. yazısı, 1928 yılında Harf Devrimi öncesi kullanılan alfabedeki harflerin okunuşu olduğunu söyleyen Bedri Cumhur Doğu, "Devrim sonrası her ne kadar devrim sebebiyle değişen okunuşlara göre güncellenmek/ değiştirilmek istenildiyse de, Karşıyakalılar bu tezahüratta ısrar ederek farklılıklarını ortaya koymuşlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerde ön saflarda yer alan, yaklaşık 100 yıl önce Kaf Sin Kaf markasını yaratan Karşıyakalıların, bu markaya sahip çıktıkları ve ısrar ettikleri ise bir gerçek. Bu olayın bile Karşıyakalıların tarihlerine olan bağlılığının ne denli olabildiğini kavrayabiliriz. Kulübümüz, Osmanlı İmparatorluğu zamanında kuruldu. Hatta Cumhuriyet kurulduktan 5 sene sonra Harf Devrimi gerçekleşti. Devrimden 94 yıl sonra bile bu tezahüratın sahiplenilmesi, tarihimize olan saygı gereğidir. Kulübümüzün her safhasına sahip çıkmak, tarihine sahip çıkmaktır. Kulübümüzün eski Türkçe olan Kaf Sin Kaf markasına, eski Türkçe armasının veya rozetinin gündeme gelmesine karşı 'Arap alfabesine özlem' gözüyle bakanlar, bu konuda siyaset/politika peşinde olanlar büyük bir hata ve yanılgı içerisindeler. Tüm mecralarda 'tarihi devamlılık' kavramını, bu kişilere aktaracağız. Tam 100 yıldır, Türkiye'nin en çağdaş kentlerinden birisi Karşıyaka'dır" dedi.

MARŞ OLARAK BESTELENDİ

Karşıyakalıların, Alsancak Stadyumu'na vapurla giderken ve maç dönüşlerinde, Kaf Sin Kaf söylemi hem marş olarak bestelenmiş, hem de maç içerisinde, gol atılması sonrası sevinç gösterisi olarak kullanılıyordu.

Çok yaşa şanlı Kaf-Sin-Kaf çok yaşa Taç ettik gençlikte biz seni başa Gençliği yaşatmaktır gayemiz Kaf-Sin-Kaf gençleriyiz Kalmasın kalbinde acı bir sızı Ufkunda sallansın yeşil-kırmızı Gençliği yaşatmaktır gayemiz Kaf-Sin-Kaf gençleriyiz Kaf-Kaf-Kaf, Sin-Sin-Sin, Kaf-Sin-Kaf

KARŞIYAKALI MÜZİSYENLERE ÇAĞRI

Doğu, Karşıyaka Marşı ile ilgili şu bilgileri aktardı: "O tarihlerde sözleri kurucularımızdan, Akhisar'da Yunan'a karşı savaşımız sırasında ayağına şarapnel parçası gelerek yaralanan, İstiklal Madalyası sahibi Mustafa Cemal (Ahmed) Umar tarafından yazılan Karşıyaka Marşı, Araştırmacı- Yazar Yaşar Aksoy'a göre Halit bey tarafından bestelenmişti. Rahmetli Tahir Türetken ağabeyimiz tarafından söylenildiği şekilde hatırlarız bu marşı. İlerleyen günlerde umarım Karşıyakalı müzisyenlerimiz tarafından notaya dökülüp, kayıt altına alınır diye düşünüyorum."

ATTİLA İLHAN AKTARIYOR!

Rahmetli Karşıyakalı şairimiz Attilâ İlhan ise Kaf Sin Kaf'ın anlamını şöyle aktarmaktaydı; "Niye öteki taraftarlar, Altaylı ya da Altınordulu oluyor da; biz, Karşıyakalı taraftarlar, "Kaf Sin Kaf"lı oluyoruz? Bunu bir türlü anlayamıyordum. Çocukluğumun bulmacalarından biri: Karşıyaka'dayız; o semtin takımı, KSK; o yıllarda kimse Karşıyaka demiyor, adını anmak için; ille Kaf Sin Kaf diyeceksin: âdet bu!.... Kulübün adı Karşıyaka Spor Kulübü, baş harfleri KSK, eski alfabeyle okudun mu, Kaf Sin Kaf! İşte o kadar!"

ŞENOL KANTÜRK