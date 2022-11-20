Gelin sandığından kültür mirası çıktı

Gelinlik kızın olmazsa olmazı, Türk kültüründe düğünlerin vazgeçilmesi çeyiz sandıkları. O sandıklarda saklanan hayaller, işlenen iğne oyaları, birbirinden eşsiz takılar. Bu kültür hazinesi günümüzde artık kaybolmaya başlasa da Manisa Demirci'de yaşayan eczacı Mustafa Gül, o sandıkların peşine düştü. Anneannesinin çeyizinden kendisine kalan düğün takılarıyla koleksiyonuna başlayan Mustafa Gül, 20 yılda birbirinden eşsiz, yöresel düğün takıları biriktirdi. Gelin tacı, küpe, boyunluk, gerdanlık, kemer tokaları gibi birçok eşya ile yaklaşık 200 parçalık koleksiyon oluşturdu.

ESKİCİYE VERİLİYORDU

Mustafa Gül, "Yöremizde düğünlerde az da olsa bu tür takılar hala kullanılıyor.Anneannemden bana verdiği takılar ilgimi çekmişti. Ben de bu işe merak saldım. Hobim haline geldi. Düğünlerde hem gelinin hem de kızların taktığı bu yöresel takıların kültür mirası olduğunu düşündüm. Ben bunları toplayıp sahip çıkmak istedim. Bu yöresel takılar eskicilere veriliyordu, benim de gönlüm razı gelmedi. Bazen köy köy gezip topladım, bazen de bana getirenler oldu. 20 yıl önce başladığım bu koleksiyonumda birçoğu gümüş olan gerdanlık, kemer, saç tokası, küpe, bileklik gibi birçok geleneksel eşya topladım. Bunlar bizim kültür zenginliklerimiz ve bunları yaşatmalıyız" diye konuştu.

KENT MÜZESİNE BAĞIŞ

Yörenin kültürü için bu takıların çok önemli olduğunu ve yıllarca sandıklardan saklanan takılara kendisinin de gözü gibi baktığını anlatan Mustafa Gül, "Mesela koleksiyonumda 150 yıllık bir kemer tokası var. Düğün takıları bizim kültürümüzde geçmişte çok önemliydi. Gelin başı yapılır ve o yörenin takılarını takmadan gelin evden çıkmazdı.

Gelin başı dediğimiz takı olmadan kız verilmezdi. Bu günümüzde çok fazla kalmadı. Düğün takıları anneden kıza, kayınvalideden geline geçerdi. Önemi çok fazlaydı. Kültürümüzün yok olmaması için topladığım bu takıları ileride kent müzesinde sergilemek istiyorum. Çocuklarımız geçmişimizi görsünler, eski geleneklerimizi unutmasınlar" dedi.

Topladığı yöresel düğün takılarını evinde özenle koruyan ve bakımlarını titizlikle yapan Mustafa Gül, "Bu takıları toplamak oldukça maliyetli bir iş. Ama benim için bu maliyetten çok da fazlası var. Paradan daha önemlisi bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmaktır. Topladığım eşyalarla uğraşmak, onlara bakmak, temizliğini yapmak bana büyük bir haz veriyor. Ben bunları toplamasam yok olup gidecekler. Takılarla birlikte kültürümüz de yok olacak. Gönlüm buna elvermedi, bu koleksiyonun hepsi benim için bir hazine değerinde" diye konuştu.,

NERMİN UÇTU