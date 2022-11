Bal kabağından gelen güzellik

SONBAHAR ve kış aylarının simgesi bal kabağı içerdiği yüksek orandaki alfa ve beta karotenler ile savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır. Güçlü bir A vitamini kaynağı olan bu lezzetli sebze, içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

C vitamini bakımından zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur. 1 porsiyon balkabağı (100 gr) yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılar. İçerdiği bu vitamin ve mineraller aynı zamanda cildi iyileştirici özelliğiyle de ön plana çıkar. Yemeği ve tatlısı ile sofraları süsleyen bal kabağı güzellik uzmanları tarafından maske olarak da kullanılıyor. İzmirli estetisyen Meral Yağınlı evde uygulanan balkabağı maskesinin faydalarını madde madde anlatarak Yeni Asır okuyucuları için bir maske tarifi paylaştı.

BALKABAĞININ CİLDE FAYDALARI

SİVİLCE ve akne sorunlarında

GÜN ışığının verdiği zararları giderir

CİLT tonunu eşitler

CİLT lekelerini giderir

DAHA pürüzsüz ve daha canlı görünmesini sağlar

SARKMIŞ cildi toparlar

GENİŞLEYEN gözeneklerin küçülmesini ve sıkılaşmasını sağlar

YAŞLILIK görünümünü azaltır

CİLT üzerine meydana gelmiş yara ve kesil gibi izlerin görünümünü azaltır

CİLDİN daha ışıltılı ve genç görünmesini sağlar.

BAL KABAGI MASKESI

MALZEMELER:

50 gram bal kabağı

1 çay kaşığı bal

YARIM çay kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı maden sodası

HAZIRLANIŞI

Bal kabağı püresi yapmak için ince bir dilim kabağı haşlayın, 1 çay kaşığı balı içine koyarak çatalla ezin. Kuru maya ve maden sodasını karıştırın. Daha sonra tüm malzemeyi iyice birbirine yedirerek yüzünüze sürün.

15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. 2 hafta arayla uygulanması önerilir. Maske sonrasında su bazlı nemlendirici krem kullanabilirsiniz.