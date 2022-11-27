Kendinizle hesaplaştığınız bir hafta sizi bekliyor

KOÇ

İnatçı ve ısrarcısınız

Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi taktirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Çevrenizde oldukça hoş bir hava estireceksiniz. Herhangi maddesel bir yatırımınız varsa beklemelisiniz.

BOĞA

Çevrenize güvenmiyorsunuz

Bu hafta anaç duygularınız ortaya çıkacak ve kendinizi çevrenizle bütünleşmiş hissedeceksiniz. Arkadaş gruplarınızı değiştirecek ve yeni bir döneme gireceksiniz. Uzun süredir bir türlü kopamadığınız bir arkadaşınızla yollarınızı ayırabilirsiniz.

Önemli kararlar arifesinde çekinmeden karar vereceksiniz.

İKİZLER

Mantıklı olmalısınız

Özellikle yeni tanışacağınız kişilerle iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. Yeniliklere atlamadan biraz beklemelisiniz.

Bu nedenle; çevrenin etkisinde kalmadan deneyimlerinizi genişletecek başlangıçlar ve fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. İç dengenizin size gerekli olduğu bir dönem.

YENGEÇ

Aşk kapınızı çalıyor

Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz.

Geçici olan o günkü gerilimli halinizi fazla önemsemeyin. Hayatınızı düzenlemek için ilginç önemli fırsatla önünüze kaliteli bir şekilde sunulacak. Takıntılı ve platonik bir aşka hazır olun. Adaletinizle dikkat çekeceksiniz.

ASLAN

Taviz vermek istemiyorsunuz

Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız.

Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz. Zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Bu nedenle, sorunlarınızın üstüne gitmek zorundasınız.

İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. İlişkilerinizi denetlemek zorundasınız.

BAŞAK

Sorumluluklarınızı unutmayın

Sorumluluklar üzerinizde yoğunlaşacak.

Başarılara tek başına sahip çıkarken, çevrenizde lider pozisyonunda olmaya devam edeceksiniz.

Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Farklı düşünüyor fakat duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ

Dostlarınıza zaman ayırın

Yenilikler konusunda temkinli olmalısınız. Beklentilerinizde yavaşlamalar olabilir. Ailenizle geçinmek için önemli fırsatlar kapınızda.

Duygusal konularınıza belli bir hareket gelirken, ilişkilerinizde takıntılar yaşayabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.

AKREP

Tavırlarınız önemli

Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi dışa yansıtacaksınız.

Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Kişiliğiniz ve tavırlarınızla çekiciliğinizi ortaya koyuyorsunuz.

YAY

Mantık ve adalet ön planda

Sosyal adalet duygularınızın

atağa kalkmasıyla, grup toplantılarınızda haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz. Paranın gücünü tanıyacak, kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Geçmişte yaşadığınız birçok olayı düşünerek, eski duyguların geride kaldığını düşüneceksiniz.

OĞLAK

Hedefleriniz değişiyor

Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz.

Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız.

Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde geliyor.

KOVA

Olayları abartmayın

Konularınızı iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Bilinçaltınızda takıntı halindeki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.

Abartılı davranabilirsiniz.

BALIK

Tepkinizi koymalısınız

Dikkatli olmanız gereken bir dönem. Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat edeceksiniz.

Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Çevrenizdeki kişiler sizin alışkanlıklarınız konusunda tepkisel davranabilirler.