Kendinizle hesaplaştığınız bir hafta sizi bekliyor

KOÇ
İnatçı ve ısrarcısınız
Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, aksi taktirde aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Çevrenizde oldukça hoş bir hava estireceksiniz. Herhangi maddesel bir yatırımınız varsa beklemelisiniz.
BOĞA
Çevrenize güvenmiyorsunuz
Bu hafta anaç duygularınız ortaya çıkacak ve kendinizi çevrenizle bütünleşmiş hissedeceksiniz. Arkadaş gruplarınızı değiştirecek ve yeni bir döneme gireceksiniz. Uzun süredir bir türlü kopamadığınız bir arkadaşınızla yollarınızı ayırabilirsiniz.
Önemli kararlar arifesinde çekinmeden karar vereceksiniz.
İKİZLER
Mantıklı olmalısınız
Özellikle yeni tanışacağınız kişilerle iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. Yeniliklere atlamadan biraz beklemelisiniz.
Bu nedenle; çevrenin etkisinde kalmadan deneyimlerinizi genişletecek başlangıçlar ve fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. İç dengenizin size gerekli olduğu bir dönem.
YENGEÇ
Aşk kapınızı çalıyor
Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz.
Geçici olan o günkü gerilimli halinizi fazla önemsemeyin. Hayatınızı düzenlemek için ilginç önemli fırsatla önünüze kaliteli bir şekilde sunulacak. Takıntılı ve platonik bir aşka hazır olun. Adaletinizle dikkat çekeceksiniz.
ASLAN
Taviz vermek istemiyorsunuz
Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız.
Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz. Zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Bu nedenle, sorunlarınızın üstüne gitmek zorundasınız.
İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. İlişkilerinizi denetlemek zorundasınız.
BAŞAK
Sorumluluklarınızı unutmayın
Sorumluluklar üzerinizde yoğunlaşacak.
Başarılara tek başına sahip çıkarken, çevrenizde lider pozisyonunda olmaya devam edeceksiniz.
Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ele aldığınız konuları zorlamanın anlamı yok. Farklı düşünüyor fakat duruma hakim oluyorsunuz.
TERAZİ
Dostlarınıza zaman ayırın
Yenilikler konusunda temkinli olmalısınız. Beklentilerinizde yavaşlamalar olabilir. Ailenizle geçinmek için önemli fırsatlar kapınızda.
Duygusal konularınıza belli bir hareket gelirken, ilişkilerinizde takıntılar yaşayabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.
AKREP
Tavırlarınız önemli
Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi dışa yansıtacaksınız.
Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler. Kişiliğiniz ve tavırlarınızla çekiciliğinizi ortaya koyuyorsunuz.
YAY
Mantık ve adalet ön planda
Sosyal adalet duygularınızın
atağa kalkmasıyla, grup toplantılarınızda haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz. Paranın gücünü tanıyacak, kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Geçmişte yaşadığınız birçok olayı düşünerek, eski duyguların geride kaldığını düşüneceksiniz.
OĞLAK
Hedefleriniz değişiyor
Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz.
Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız.
Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde geliyor.
KOVA
Olayları abartmayın
Konularınızı iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Bilinçaltınızda takıntı halindeki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.
Abartılı davranabilirsiniz.
BALIK
Tepkinizi koymalısınız
Dikkatli olmanız gereken bir dönem. Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat edeceksiniz.
Yenilikler konusunda temkinli hareket edeceksiniz. Çevrenizdeki kişiler sizin alışkanlıklarınız konusunda tepkisel davranabilirler.